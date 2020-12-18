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Сабо о жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины: Кажется, что команды специально распределили
Эксперт прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины
Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал
"Кажется, что команды специально распределили. Наши гранды проходят в следующий раунд, без сюрпризов, если только коронавирус не помешает подготовке и старту чемпионата. Хотелось бы "Динамо" и "Шахтер" увидеть в финале. Конечно, "Шахтер" сейчас сильнее, но у "Динамо" есть тренер – старый волк, который тщательно выбирает тактику, так что все может быть.
Не думаю, что "Шахтер" продаст кого-то из своих лидеров этой зимой. В таком случае не будет надежды на победу в чемпионате и Кубке Украины. Тому же Додо сейчас нет замены. Его уход ощутимо ослабит "Шахтер". Конкуренты Додо по позиции – не годятся", – сказал Сабо.
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