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Сабо о жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины: Кажется, что команды специально распределили

Кубок Украины
(3 голосов)

Эксперт прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины

Сабо о жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины: Кажется, что команды специально распределили
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

"Кажется, что команды специально распределили. Наши гранды проходят в следующий раунд, без сюрпризов, если только коронавирус не помешает подготовке и старту чемпионата. Хотелось бы "Динамо" и "Шахтер" увидеть в финале. Конечно, "Шахтер" сейчас сильнее, но у "Динамо" есть тренер – старый волк, который тщательно выбирает тактику, так что все может быть.

Не думаю, что "Шахтер" продаст кого-то из своих лидеров этой зимой. В таком случае не будет надежды на победу в чемпионате и Кубке Украины. Тому же Додо сейчас нет замены. Его уход ощутимо ослабит "Шахтер". Конкуренты Додо по позиции – не годятся", – сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 22:22
Могу согласиться,кроме пары ДД-1-Александрия.
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Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 22:04
Молодец! Хороший эксперт!
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