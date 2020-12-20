Костышин: Динамо? Вполне нормальный жребий

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в Кубке Украины.

"Считаю, что это нормальный жребий, особенно если твои подопечные поставили себе целью получить трофей. Вот почему не имеет значения, кто является соперником, все равно надо брать верх.

В конце концов, в том, что "Колосу" придется выяснять отношения с "Динамо", нет ничего страшного, тем более, что в последнее время мы удачно играем с киевлянами.

К тому же, поскольку весной динамовцам придется соревноваться сразу на трех фронтах, по настрою, скорее всего, у нас будет преимущество, ведь именно из-за удачного выступления в кубковом турнире мы можем снова пробиться на международную арену", – цитирует наставника УАФ.