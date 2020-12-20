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Костышин: Динамо? Вполне нормальный жребий
Наставник умеет огорчать киевлян
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в Кубке Украины.
"Считаю, что это нормальный жребий, особенно если твои подопечные поставили себе целью получить трофей. Вот почему не имеет значения, кто является соперником, все равно надо брать верх.
В конце концов, в том, что "Колосу" придется выяснять отношения с "Динамо", нет ничего страшного, тем более, что в последнее время мы удачно играем с киевлянами.
К тому же, поскольку весной динамовцам придется соревноваться сразу на трех фронтах, по настрою, скорее всего, у нас будет преимущество, ведь именно из-за удачного выступления в кубковом турнире мы можем снова пробиться на международную арену", – цитирует наставника УАФ.
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