Довбик: Поскольку в УПЛ дела у Днепра-1 плохи, то надежда только на Кубок

Нападающий " Днепра-1 " Артем Довбик прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины, по итогам которой днепрянам в соперники досталась "Александрия".

"Я думаю, это не худший вариант. Вот если бы попали на "Динамо" или "Шахтер", то тогда наши шансы пройти дальше резко снизились бы. А так... "Днепр-1" и "Александрия" - команды примерно одного уровня, поэтому все возможно.

Чем выделяются подопечные Владимира Шарана? Физическими кондициями, настроенностью, сыгранностью. Кстати, у нас будет прекрасная возможность взять у "горожан" реванш за разгромное поражение в чемпионате. Нам очень важно в этом противостоянии в начале марта добиться положительного результата, потому что мы хотим пробиться на международную арену. Поскольку в УПЛ дела у "Днепра-1" плохи, то надежда только на кубковый турнир. Надеемся, что на матче с "Александрией" уже будут присутствовать болельщики.На поддержку своего 12-го игрока мы очень рассчитываем", - сказал Довбик.

Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.