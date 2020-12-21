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Довбик: Поскольку в УПЛ дела у Днепра-1 плохи, то надежда только на Кубок
Днепряне хотят попасть в еврокубки через Кубок Украины
Нападающий "
"Я думаю, это не худший вариант. Вот если бы попали на "Динамо" или "Шахтер", то тогда наши шансы пройти дальше резко снизились бы. А так... "Днепр-1" и "Александрия" - команды примерно одного уровня, поэтому все возможно.
Чем выделяются подопечные Владимира Шарана? Физическими кондициями, настроенностью, сыгранностью. Кстати, у нас будет прекрасная возможность взять у "горожан" реванш за разгромное поражение в чемпионате. Нам очень важно в этом противостоянии в начале марта добиться положительного результата, потому что мы хотим пробиться на международную арену. Поскольку в УПЛ дела у "Днепра-1" плохи, то надежда только на кубковый турнир. Надеемся, что на матче с "Александрией" уже будут присутствовать болельщики.На поддержку своего 12-го игрока мы очень рассчитываем", - сказал Довбик.
Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.
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