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Тренер Агробизнеса: Скорее всего, кубковый матч с Шахтером сыграем в Киеве
Александр Чижевский рассказал, как его команда будет готовиться в зимнее межсезонье
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, где его подопечные будут готовиться к матчу 1/4 финала
"Футболисты "Агробизнеса" возвращаются из отпуска 17 января. До 30 января будем тренироваться в Волочиске. Думаю, что в этот период и подпишем первых зимних новичков. Затем отправимся в Турцию, где планируем сыграть восемь спаррингов. Поскольку этот зарубежный этап подготовки будет продолжительным, то после его первой половины собираемся сменить место дислокации в Турции, чтобы хоть как-то разнообразить обстановку. Домой вернемся 28 февраля.
Что касается кубкового поединка с "Шахтером", то в Волочиске точно не сможем принять "горняков". Скорее всего, сыграем в Киеве, этим вопросом сейчас занимается клубное руководство", - сказал Чижевский.
Напомним, что базовая дата матчей 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины - 3 марта 2021 года.
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