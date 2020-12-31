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Тренер Агробизнеса: Скорее всего, кубковый матч с Шахтером сыграем в Киеве

Кубок Украины
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Александр Чижевский рассказал, как его команда будет готовиться в зимнее межсезонье

Тренер Агробизнеса: Скорее всего, кубковый матч с Шахтером сыграем в Киеве
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Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, где его подопечные будут готовиться к матчу 1/4 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером".

"Футболисты "Агробизнеса" возвращаются из отпуска 17 января. До 30 января будем тренироваться в Волочиске. Думаю, что в этот период и подпишем первых зимних новичков. Затем отправимся в Турцию, где планируем сыграть восемь спаррингов. Поскольку этот зарубежный этап подготовки будет продолжительным, то после его первой половины собираемся сменить место дислокации в Турции, чтобы хоть как-то разнообразить обстановку. Домой вернемся 28 февраля.

Что касается кубкового поединка с "Шахтером", то в Волочиске точно не сможем принять "горняков". Скорее всего, сыграем в Киеве, этим вопросом сейчас занимается клубное руководство", - сказал Чижевский.

Напомним, что базовая дата матчей 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины - 3 марта 2021 года.

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В статье: Александр Чижевский Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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