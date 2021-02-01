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В Днепре-1 заявили об амбициях в Кубке Украины

Кубок Украины
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Намерен реабилитироваться в УПЛ

В Днепре-1 заявили об амбициях в Кубке Украины
Новина українською

Опорный полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок подытожил в разговоре с ТК Футбол первую половину сбора команды в Турции.

Провели хороший первый сбор. Думаю, второй проведем на таком же уровне.

Затужили уже за чемпионатом, надо реабилитироваться и добиться положительных результатов, чтобы в конце сезона мы шли выше в турнирной таблице. Важны и выступления в Кубке Украины.

Напомним, что в 1/4 Кубка Украины "Днепр-1" сыграет с "Александрией".

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В статье: Кубок Украины Александр Пихаленок СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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