В Днепре-1 заявили об амбициях в Кубке Украины

Опорный полузащитник " Днепра-1 " Александр Пихаленок подытожил в разговоре с ТК Футбол первую половину сбора команды в Турции.

Провели хороший первый сбор. Думаю, второй проведем на таком же уровне.

Затужили уже за чемпионатом, надо реабилитироваться и добиться положительных результатов, чтобы в конце сезона мы шли выше в турнирной таблице. Важны и выступления в Кубке Украины.