Кубок Украины
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В Днепре-1 заявили об амбициях в Кубке Украины
Намерен реабилитироваться в УПЛ
Опорный полузащитник "
Провели хороший первый сбор. Думаю, второй проведем на таком же уровне.
Затужили уже за чемпионатом, надо реабилитироваться и добиться положительных результатов, чтобы в конце сезона мы шли выше в турнирной таблице. Важны и выступления в Кубке Украины.
Напомним, что в 1/4 Кубка Украины "Днепр-1" сыграет с "Александрией".
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Источник:ТК Футбол
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