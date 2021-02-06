Верес определился с местом проведением игры Кубка Украины против Зари

Перволиговый ровенский "Верес" проведет домашнюю игру 1/4 Кубка Украины против луганской "Зари" на арене "Авангард" в Луцке. Об этом сообщает официальный сайт западноукраинского клуба.

Домашние встречи в первой части Первой Лиги команда проводила на стадионе "Колос" в Млинове, который находится на расстоянии 50 км от Ровно. Однако матч 1/4 финала Кубка Украины там не может быть сыгран из-за несоответствия структурным критериям УАФ.

Поединок между "Вересом" и "Зарей" должен состояться 3 марта.