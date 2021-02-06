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Верес определился с местом проведением игры Кубка Украины против Зари
Стадион Авангард примет матч
Перволиговый ровенский "Верес" проведет домашнюю игру 1/4 Кубка Украины против луганской "Зари" на арене "Авангард" в Луцке. Об этом сообщает официальный сайт западноукраинского клуба.
Домашние встречи в первой части Первой Лиги команда проводила на стадионе "Колос" в Млинове, который находится на расстоянии 50 км от Ровно. Однако матч 1/4 финала Кубка Украины там не может быть сыгран из-за несоответствия структурным критериям УАФ.
Поединок между "Вересом" и "Зарей" должен состояться 3 марта.
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Источник:Верес
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