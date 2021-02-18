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Агробизнес и Шахтер сыграют на стадионе Динамо. УАФ утвердила календарь матчей 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Все поединки состоятся 3 марта

Агробизнес и Шахтер сыграют на стадионе Динамо. УАФ утвердила календарь матчей 1/4 финала Кубка Украины

Вікна

Новина українською

Украинская ассоциация футбола утвердила даты проведения и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины.

Все четвертьфинальные матчи состоятся в среду 3 марта.

"Динамо" – "Колос". Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

"Днепр-1" – "Александрия". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало в 19:00.

"Агробизнес" – "Шахтер". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. Начало в 19:00.

"Верес" – "Заря". Луцк. Стадион "Авангард". Время начала матча будет определенно позже.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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