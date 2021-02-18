Агробизнес и Шахтер сыграют на стадионе Динамо. УАФ утвердила календарь матчей 1/4 финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола утвердила даты проведения и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины .

Все четвертьфинальные матчи состоятся в среду 3 марта.

"Динамо" – "Колос". Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

"Днепр-1" – "Александрия". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало в 19:00.

"Агробизнес" – "Шахтер". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. Начало в 19:00.

"Верес" – "Заря". Луцк. Стадион "Авангард". Время начала матча будет определенно позже.