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Агробизнес и Шахтер сыграют на стадионе Динамо. УАФ утвердила календарь матчей 1/4 финала Кубка Украины
Все поединки состоятся 3 марта
Вікна
Украинская ассоциация футбола утвердила даты проведения и время начала матчей 1/4 финала
Все четвертьфинальные матчи состоятся в среду 3 марта.
"Динамо" – "Колос". Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.
"Днепр-1" – "Александрия". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало в 19:00.
"Агробизнес" – "Шахтер". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. Начало в 19:00.
"Верес" – "Заря". Луцк. Стадион "Авангард". Время начала матча будет определенно позже.
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Источник:УАФ
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