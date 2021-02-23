Кубок Украины
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Динамо начало реализацию билетов на кубковый матч с Колосом
Стоимость билетов - от 50 до 500 гривен
Киевское "
Билеты продаются только онлайн на сайтах-партнерах и являются именными. Стоимость варьируется от 50 до 500 гривен.
Напомним, что поединок состоится на НСК "Олимпийский" в среду, 3 марта. Начало – в 17:00.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (2)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
23.02.2021 в 18:16
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2021 в 18:15
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