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Динамо начало реализацию билетов на кубковый матч с Колосом

Кубок Украины
(1 голосов)

Стоимость билетов - от 50 до 500 гривен

Динамо начало реализацию билетов на кубковый матч с Колосом

Новина українською

Киевское "Динамо" начало реализацию билетов на матч 1/4 финала Кубка Украины с "Колосом".

Билеты продаются только онлайн на сайтах-партнерах и являются именными. Стоимость варьируется от 50 до 500 гривен.

Напомним, что поединок состоится на НСК "Олимпийский" в среду, 3 марта. Начало – в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
23.02.2021 в 18:16
Схожу) Из-за ковида почти 1 год без стадиона - невыносимо!!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2021 в 18:15
Так як ви граєте останнім часом, то ті вболівальники, дай Боже щоб даром прийшли.
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