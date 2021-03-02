Стартовала продажа гостевых билетов на матч Кубка Украины Шахтера с Агробизнесом

Я так понимаю, что вопрос о том, почему матч Агробизнес - Шахтёр пройдёт в Киеве вообще ни у кого не возникает. Мало того, что чемпионат Украины превратился в чемпионат Киева, так надо ещё и из кубка Украины сделать кубок Киева.