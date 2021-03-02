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Стартовала продажа гостевых билетов на матч Кубка Украины Шахтера с Агробизнесом

Кубок Украины
(1 голосов)

Приобрести их можно исключительно в онлайн-режиме

Стартовала продажа гостевых билетов на матч Кубка Украины Шахтера с Агробизнесом

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов в гостевые секторы на матч 1/4 финала Кубка Украины против "Агробизнеса".

Билеты продаются на 25-й и 26-й секторы. Встреча пройдет 3 марта на "Динамо" имени Валерия Лобановского. На матче смогут присутствовать зрители (допускается 50% от вместимости стадиона).

Стоимость билета – 50 гривен. Приобрести их можно исключительно в онлайн-режиме.

Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.

Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (1)
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angleb1 (киев)
02.03.2021 в 16:01
Я так понимаю, что вопрос о том, почему матч Агробизнес - Шахтёр пройдёт в Киеве вообще ни у кого не возникает. Мало того, что чемпионат Украины превратился в чемпионат Киева, так надо ещё и из кубка Украины сделать кубок Киева.
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