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Стартовала продажа гостевых билетов на матч Кубка Украины Шахтера с Агробизнесом
Приобрести их можно исключительно в онлайн-режиме
"Шахтер" начал продажу билетов в гостевые секторы на матч 1/4 финала Кубка Украины против "Агробизнеса".
Билеты продаются на 25-й и 26-й секторы. Встреча пройдет 3 марта на "Динамо" имени Валерия Лобановского. На матче смогут присутствовать зрители (допускается 50% от вместимости стадиона).
Стоимость билета – 50 гривен. Приобрести их можно исключительно в онлайн-режиме.
Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.
Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
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