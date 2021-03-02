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Тренер Агробизнеса перед матчем Кубка: На нас не давит результат, в отличие от Шахтера
Поединок состоится 3 марта
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о подготовке команды к матчу 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера", который состоится в среду 3 марта.
"Самое большое для меня как для тренера - это переживание. Я когда еще сам был футболистом, то на тебя всегда давит эмблема "Динамо" или "Шахтера". Тем более те игроки, которые сейчас есть у нас, не имеют большого опыта игр с такими соперниками. Будем пытаться их настроить так, что играть можно против любой команды.
Тут не угадаешь кто выйдет против нас, потому что у "Шахтера" есть два полноценных состава. Но все равно "Шахтер" не будет уходить от своего стиля игры. Нам нужно смотреть на свою игру. Если мы будем бояться и думать как нам лишь бы отбиться - я не хочу играть в такой футбол. Желаю, чтобы команда играла в свою игру. На нас не давит результат, в отличие от "Шахтера", - сказал Чижевский.
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