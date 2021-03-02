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Каштру: На матч с Агробизнесом сделаем несколько изменений, но это будет сильный состав

Кубок Украины
(1 голосов)

Завтра Шахтер проэкзаменует команду из Первой лиги

Каштру: На матч с Агробизнесом сделаем несколько изменений, но это будет сильный состав

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Агробизнеса".

"Когда участвуешь в нескольких соревнованиях, времени для тренировок меньше. Мы стараемся восстанавливать футболистов от матча к матчу, помня, что в субботу у нас следующий поединок чемпионата.

Постарались подготовить команду к завтрашней кубковой игре. Настроены пройти дальше, ребята полностью готовы. Надеемся провести хороший матч.

Кубок Украины – одна из наших целей, мы хотим его завоевать. Несомненно, завтра проведем несколько изменений, но это будет самый сильный состав, по нашему мнению, на данную конкретную игру", - сказал Каштру.

Напомним, что матч состоится в среду 3 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского, начало в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:28
стая диванных шавок накинулась на Каштру... и каждая,когда тявкает, поглядывает на соседнюю шавку.... ну как в Сев.Корее...когда рыдают за Ким Ир Сеном, еще и наблюдают кто плохо старается, чтобы сдать в КГБ... и в окружении плешивого фюрера такие же нравы...
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0
-3
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 20:15
Просто Гав-но - ты публичный гемороелиз! Могло бы хоть что-то иногда около футбольное написать?
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+2
0
Po4eson (Одесса)
02.03.2021 в 19:15
Агробизнес - то такое (при всем уважении к Волочиську - интересный городок, довольно симпатичный. Много раз там был). Но что поделать с Ромой?
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
02.03.2021 в 19:06
Ну и зачем основа на кубок .каштру не контролирует уде команду
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 19:00
Раньше вообще было без разницы кто играет против Шахтера в ЧУ или КУ.....
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 18:59
От чего их восстанавливать? Стариков на такие матчи ставь, пусть доказывают свое место в составе! С обязательным заданием для каждого, кому забить, кому отдать, сколько забить!!! Заганяй их, может прекратят розворачиваться у чужих ворот, а ломиться вперёд и искать лазейки...... Жесть, давно так не переживал за Шахтер, даже при смене тренеров всегда был результат!
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+3
-2
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:32
...как ??? ...скажи, как это возможно...??? ...колибри склевало 3 маленьких зернышка, а выс*ало 3 килограмма го*на....
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0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.03.2021 в 18:44
- марлос, - тайсон, - мораес!
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0
-1


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