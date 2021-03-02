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Каштру: На матч с Агробизнесом сделаем несколько изменений, но это будет сильный состав
Завтра Шахтер проэкзаменует команду из Первой лиги
shakhtar.com
Главный тренер "
"Когда участвуешь в нескольких соревнованиях, времени для тренировок меньше. Мы стараемся восстанавливать футболистов от матча к матчу, помня, что в субботу у нас следующий поединок чемпионата.
Постарались подготовить команду к завтрашней кубковой игре. Настроены пройти дальше, ребята полностью готовы. Надеемся провести хороший матч.
Кубок Украины – одна из наших целей, мы хотим его завоевать. Несомненно, завтра проведем несколько изменений, но это будет самый сильный состав, по нашему мнению, на данную конкретную игру", - сказал Каштру.
Напомним, что матч состоится в среду 3 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского, начало в 19:00.
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