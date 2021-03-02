Каштру: На матч с Агробизнесом сделаем несколько изменений, но это будет сильный состав

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Агробизнеса".

"Когда участвуешь в нескольких соревнованиях, времени для тренировок меньше. Мы стараемся восстанавливать футболистов от матча к матчу, помня, что в субботу у нас следующий поединок чемпионата.

Постарались подготовить команду к завтрашней кубковой игре. Настроены пройти дальше, ребята полностью готовы. Надеемся провести хороший матч.

Кубок Украины – одна из наших целей, мы хотим его завоевать. Несомненно, завтра проведем несколько изменений, но это будет самый сильный состав, по нашему мнению, на данную конкретную игру", - сказал Каштру.