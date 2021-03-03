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Верес - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
(4 голосов)

Первая лига против УПЛ

Верес - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча Кубка Украины

UA-Футбол
Новина українською

Онлайн начнется в 13:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима! Комментаторы - Александр Рыженко и Георгий Грошев.

Клуб Первой лиги ровенский Верес в текущем розыгрыше Кубка уже проходил представителя УПЛ - Мариуполь. Но на этот раз соперник у него гораздо сложнее, ведь у Зари пятиматчевая победная серия во всех турнирах. Сможет ли представитель низшей лиги создать сенсацию и остановить ход одного из претендентов на титул? Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать ответы на все вопросы!

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно) Подкасты UA-Футбол
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