Верес - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча Кубка Украины

Онлайн начнется в 13:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима! Комментаторы - Александр Рыженко и Георгий Грошев.

Клуб Первой лиги ровенский Верес в текущем розыгрыше Кубка уже проходил представителя УПЛ - Мариуполь. Но на этот раз соперник у него гораздо сложнее, ведь у Зари пятиматчевая победная серия во всех турнирах. Сможет ли представитель низшей лиги создать сенсацию и остановить ход одного из претендентов на титул? Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать ответы на все вопросы!