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Верес - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча Кубка Украины
Первая лига против УПЛ
Онлайн начнется в 13:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима! Комментаторы - Александр Рыженко и Георгий Грошев.
Клуб Первой лиги ровенский Верес в текущем розыгрыше Кубка уже проходил представителя УПЛ - Мариуполь. Но на этот раз соперник у него гораздо сложнее, ведь у Зари пятиматчевая победная серия во всех турнирах. Сможет ли представитель низшей лиги создать сенсацию и остановить ход одного из претендентов на титул? Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать ответы на все вопросы!
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