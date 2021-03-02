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Хочолава: Задача Шахтера – пройти Агробизнес и в итоге выиграть Кубок

Кубок Украины
(1 голосов)

Горняки настраиваются на сложный матч

Хочолава: Задача Шахтера – пройти Агробизнес и в итоге выиграть Кубок

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Агробизнеса".

"Разобрали "Агробизнес": есть футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге, и в целом хорошая команда, идет на первом месте. Легкой прогулки не будет, но наша задача – пройти дальше и в итоге выиграть Кубок.

Этот турнир отличается своим накалом: все стадии из одного матча, за 90 минут нужно решать все", - сказал Хочолава.

Напомним, что матч состоится в среду 3 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского, начало в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
02.03.2021 в 21:33
у игроков действительно тяжёлая ситуация перед матчем. Либо не продолжать сливать Каштру ради срны и пройти спокойно дальше. Либо слить и получить возможность увлекательного путешествия в лес в багажниках машин охраны дяди Рината. Который за такое количество сливов точно не простит футболеров
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.03.2021 в 21:17
завдання ФК "Агробізнес" - пройти далі і в підсумку виграти Кубок.
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kristi (Kyiv)
02.03.2021 в 21:08
мда
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