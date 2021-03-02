Хочолава: Задача Шахтера – пройти Агробизнес и в итоге выиграть Кубок

Защитник " Шахтера " Давид Хочолава поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Агробизнеса".

"Разобрали "Агробизнес": есть футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге, и в целом хорошая команда, идет на первом месте. Легкой прогулки не будет, но наша задача – пройти дальше и в итоге выиграть Кубок.

Этот турнир отличается своим накалом: все стадии из одного матча, за 90 минут нужно решать все", - сказал Хочолава.