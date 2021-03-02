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Хочолава: Задача Шахтера – пройти Агробизнес и в итоге выиграть Кубок
Горняки настраиваются на сложный матч
shakhtar.com
Защитник "
"Разобрали "Агробизнес": есть футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге, и в целом хорошая команда, идет на первом месте. Легкой прогулки не будет, но наша задача – пройти дальше и в итоге выиграть Кубок.
Этот турнир отличается своим накалом: все стадии из одного матча, за 90 минут нужно решать все", - сказал Хочолава.
Напомним, что матч состоится в среду 3 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского, начало в 19:00.
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