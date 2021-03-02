Защитник Агробизнеса: В матче с Шахтером хотим не только сидеть в штрафной и ждать финального свистка

Защитник "Агробизнеса" Игорь Курило в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера".

"Мы хотим показать хороший и содержательный футбол. Не только сидеть в штрафной и ждать финального свистка.

Постараемся показать свою силу. Много наших болельщиков из Волочиска приедет поддержать нас, и мы хотим попробовать сотворить для них чудо", - сказал Курило.

Напомним, что матч состоится в среду 3 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского, начало в 19:00.