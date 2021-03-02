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Защитник Агробизнеса: В матче с Шахтером хотим не только сидеть в штрафной и ждать финального свистка
Агробизнес намерен совершить чудо
fcab.com.ua
Защитник "Агробизнеса" Игорь Курило в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 1/4 финала
"Мы хотим показать хороший и содержательный футбол. Не только сидеть в штрафной и ждать финального свистка.
Постараемся показать свою силу. Много наших болельщиков из Волочиска приедет поддержать нас, и мы хотим попробовать сотворить для них чудо", - сказал Курило.
Напомним, что матч состоится в среду 3 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского, начало в 19:00.
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