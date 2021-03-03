Перед матчем с Зарей игроки Вереса сходили в церковь

" Верес " готовится к кубковому матчу против "Зари" не только на футбольном поле.

Перед поединком команда Юрия Вирта посетила Свято-Покровский кафедральный собор.

О том, поможет ли данный поход "Вересу" обыграть "Зарю", узнаем уже в среду. Напомним, что матч начнется в 14:00.