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Перед матчем с Зарей игроки Вереса сходили в церковь
Поможет ли?
instagram.com/veres.club/
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Перед поединком команда Юрия Вирта посетила Свято-Покровский кафедральный собор.
О том, поможет ли данный поход "Вересу" обыграть "Зарю", узнаем уже в среду. Напомним, что матч начнется в 14:00.
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football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 08:54
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