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Перед матчем с Зарей игроки Вереса сходили в церковь

Кубок Украины
(2 голосов)

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Перед матчем с Зарей игроки Вереса сходили в церковь

instagram.com/veres.club/

Новина українською

"Верес" готовится к кубковому матчу против "Зари" не только на футбольном поле.

Перед поединком команда Юрия Вирта посетила Свято-Покровский кафедральный собор.

О том, поможет ли данный поход "Вересу" обыграть "Зарю", узнаем уже в среду. Напомним, что матч начнется в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 08:54
Тренироваться надо, а не вот это вот все.
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