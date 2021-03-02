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Вирт: Я говорил, что Заря - третья сила в УПЛ. Но я ошибался

Кубок Украины
(2 голосов)

Тренер Вереса заверяет, что сейчас луганчане выглядят не хуже Шахтера и Динамо

Вирт: Я говорил, что Заря - третья сила в УПЛ. Но я ошибался

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью ТК "Футбол" рассказал о подготовке команды перед матчем с "Зарей" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

"Однозначно мы не форсировали подготовку к матчу Кубка Украины. Мы провели хорошие сборы, были больше месяца в Турции. Все то, что мы запланировали, мы выполнили. У нас не было сорвано ни одной тренировки, поэтому с нетерпением ждем завтрашнего матча. Самое главное, что с хорошим настроением входим в сезон.

Мы всей командой смотрели матч "Зари" с "Шахтером". Я после жеребьевки, когда узнал, что нам выпала "Заря" сказал, что мы будем играть против третьей силы в украинском чемпионате. Но я ошибся, потому что "Заря" ничем не уступает грандам нашего футбола.

Мы провели не одно теоретическое занятие. Если мы будем дисциплинировано выполнять то, о чем мы договаривались, у нас будут шансы победить "Зарю". Мы прекрасно понимаем какие у них исполнители и как они умеют пользоваться ошибками соперника. Если мы будем играть в тот футбол, который приносит положительный результат - у нас будут шансы пройти дальше", - сказал Вирт.

Напомним, что матч "Верес" – "Заря" состоится в среду 3 марта и начнется в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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pilips111 (Чернигов)
03.03.2021 в 08:07
А вирус какая сила?
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+1
-2
старий фан (Рівне)
03.03.2021 в 09:45
вийми член зі свого рота, а то нічого не зрозуміло, що ти бзднув.
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+1
-1
balamyt (Boston)
03.03.2021 в 03:21
Да кто Вам даст сьесть Зарю..
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+1
-1


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