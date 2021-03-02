Вирт: Я говорил, что Заря - третья сила в УПЛ. Но я ошибался

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью ТК "Футбол" рассказал о подготовке команды перед матчем с "Зарей" в рамках 1/4 финала Кубка Украины .

"Однозначно мы не форсировали подготовку к матчу Кубка Украины. Мы провели хорошие сборы, были больше месяца в Турции. Все то, что мы запланировали, мы выполнили. У нас не было сорвано ни одной тренировки, поэтому с нетерпением ждем завтрашнего матча. Самое главное, что с хорошим настроением входим в сезон.

Мы всей командой смотрели матч "Зари" с "Шахтером". Я после жеребьевки, когда узнал, что нам выпала "Заря" сказал, что мы будем играть против третьей силы в украинском чемпионате. Но я ошибся, потому что "Заря" ничем не уступает грандам нашего футбола.

Мы провели не одно теоретическое занятие. Если мы будем дисциплинировано выполнять то, о чем мы договаривались, у нас будут шансы победить "Зарю". Мы прекрасно понимаем какие у них исполнители и как они умеют пользоваться ошибками соперника. Если мы будем играть в тот футбол, который приносит положительный результат - у нас будут шансы пройти дальше", - сказал Вирт.