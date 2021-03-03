Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей раунда
Уже сегодня, в среду, 3 марта, будут сыграны четыре матча 1/4 финала
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
- 14:00. Верес – Заря – Футбол 1
- 17:00. Динамо – Колос - 2+2
- 19:00. Агробизнес – Шахтер – Футбол 1
- 19:00. Днепр-1 – Александрия – УНИАН
Также отметим, что матчи Динамо – Колос и Днепр-1 – Александрия можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.03.2021 в 09:36
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