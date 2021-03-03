1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня, в среду, 3 марта, будут сыграны четыре матча 1/4 финала Кубка Украины .

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

14:00. Верес – Заря – Футбол 1

17:00. Динамо – Колос - 2+2

19:00. Агробизнес – Шахтер – Футбол 1

19:00. Днепр-1 – Александрия – УНИАН

Также отметим, что матчи Динамо – Колос и Днепр-1 – Александрия можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.