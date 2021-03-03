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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Кубок Украины
(5 голосов)

Расписание трансляций матчей раунда

1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Новина українською

Уже сегодня, в среду, 3 марта, будут сыграны четыре матча 1/4 финала Кубка Украины.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

  • 14:00. Верес – Заря – Футбол 1
  • 17:00. Динамо – Колос - 2+2
  • 19:00. Агробизнес – Шахтер – Футбол 1
  • 19:00. Днепр-1 – Александрия – УНИАН

Также отметим, что матчи Динамо – Колос и Днепр-1 – Александрия можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.03.2021 в 09:36
Матчи Динамо и Днепр1 можно смотреть по ТВ или в Ютуб. Почему ТК Футбол1\2\3 слабо транслировать в Ютуб? Сторонники и любители Шахтера могут прояснить? Или ГДЕ ?
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