Хавбек Зари: Осталось выиграть два матча Кубка Украины – и ты в финале

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Вереса".

"Мы выиграли три матча подряд в УПЛ. У всех отличное настроение. Все готовятся к матчу с "Вересом".

Не сказал бы, что есть что-то в приоритете для нас. И Кубок важен. Осталось выиграть два матча – и ты в финале. В чемпионате нужно выиграть. Сказал бы, что это два равноценных турнира.

Видно, что "Верес" – физически сильная команда, много длинных передач делают, много борьбы. Будет тяжелый бой, настраиваемся на 100%", – сказал Иванисеня.