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Хавбек Зари: Осталось выиграть два матча Кубка Украины – и ты в финале

Кубок Украины
(1 голосов)

Иванисеня - о подготовке к матчу с "Вересом"

Хавбек Зари: Осталось выиграть два матча Кубка Украины – и ты в финале

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Вереса".

"Мы выиграли три матча подряд в УПЛ. У всех отличное настроение. Все готовятся к матчу с "Вересом".

Не сказал бы, что есть что-то в приоритете для нас. И Кубок важен. Осталось выиграть два матча – и ты в финале. В чемпионате нужно выиграть. Сказал бы, что это два равноценных турнира.

Видно, что "Верес" – физически сильная команда, много длинных передач делают, много борьбы. Будет тяжелый бой, настраиваемся на 100%", – сказал Иванисеня.

Напомним, что матч "Верес" - "Заря" состоится 3 марта. Начало встречи в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 13:23
Ага, и это не даёт гарантии еврокубков))) Финал надо выиграть...
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