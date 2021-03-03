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Хавбек Зари: Осталось выиграть два матча Кубка Украины – и ты в финале
Иванисеня - о подготовке к матчу с "Вересом"
Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Вереса".
"Мы выиграли три матча подряд в УПЛ. У всех отличное настроение. Все готовятся к матчу с "Вересом".
Не сказал бы, что есть что-то в приоритете для нас. И Кубок важен. Осталось выиграть два матча – и ты в финале. В чемпионате нужно выиграть. Сказал бы, что это два равноценных турнира.
Видно, что "Верес" – физически сильная команда, много длинных передач делают, много борьбы. Будет тяжелый бой, настраиваемся на 100%", – сказал Иванисеня.
Напомним, что матч "Верес" - "Заря" состоится 3 марта. Начало встречи в 14:00.
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