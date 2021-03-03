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Хавбек Агробизнеса: Мы готовы показать бойцовские качества в матче Кубка с Шахтером
Артур Думанюк - о предстоящем поединке с донецким клубом
Хавбек "Агробизнеса" Артур Думанюк поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера".
"Мы ожидаем от "Шахтера" агрессивной игры. Думаю, они будут настраиваться только на максимальный результат. Знаю, что нам будет тяжело. Но мы тоже со своей стороны готовы показать бойцовские качества.
Самое главное, что нам говорят тренеры – не уступить в борьбе. Будем ждать от своих ребят победы", – сказал Думанюк.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Агробизнес" состоится сегодня, 3 марта, на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского. Начало встречи в 19:00.
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