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Вирт: В Антарктиде медведи, наверное, уже сделали искусственное футбольное поле, а в Ровно - нет

Кубок Украины
(2 голосов)

Наставник пожаловался на то, что команде негде тренироваться

Вирт: В Антарктиде медведи, наверное, уже сделали искусственное футбольное поле, а в Ровно - нет

veres.club

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, где команда готовилась к матчу 1/4 финала Кубка Украины против "Зари".

"У нас вообще ничего нет. Мы только вернулись из Турции, нам негде тренироваться. Слава богу, нашли маленькую "коробку", 70 км от Ровно. 40 минут потренировались и возвращаемся назад.

Обычное село, люди вкладывают деньги. Я уже говорил, что в Антарктиде белые медведи, наверное, уже сделали искусственное футбольное поле, а в Ровно - нет. За 30 лет не построить ни одного поля – это крах", - сказал Вирт.

Напомним, что матч "Верес" - "Заря" пройдет 3 марта, на стадионе "Авангард" в Луцке. Начало поединка в 14:00.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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янковский ян (Запорожье)
03.03.2021 в 16:53
До тех пор пока там не появится медведь который захочет себе откат
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0
0
Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 15:45
Спортсмены - они такие... Белые медведи в Антарктиде, тигры в Африке, пингвины на севере. )))
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+2
0
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 15:33
Швидше пінгвіни займуться будівництвом...
Ответить
+1
-1
Dardolis (Первомайск)
03.03.2021 в 15:28
Срочно Вирта отправить на основы географии, вместе с журналистом, который его не исправил)
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+1
-2
Alex Sunchez
03.03.2021 в 15:19
Уже стадіон будують за кошти міста, так тепер їм ще поле треба, може базу ще, і сауну з дівчатами? ФК Верес приватна власність - треба будуйте. Після того як шахрай продав місце в упл хай ідуть лісом.
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+2
-2
panas1 (Кременчуг)
03.03.2021 в 16:34
За городские или областные пусть строят, их дело. Но мер сказал гор бюджет не потянет. Там только с гос бюджетом вариант.
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0
0
androma (Вересневе)
03.03.2021 в 15:04
Ну це так аби щось ляпнути. Великого штучного поля в Рівному нема, а малих на ДЮСШ Верес аж 2 штуки, вони там перед Турцією тренувались, забув мабуть.
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0
-3
Alex Sunchez
03.03.2021 в 15:21
міні поле непогане на водніку ще є.
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0
0
Алекс-666 (Запорожье)
03.03.2021 в 14:09
В Антартиді немає ведмедів. Хіба що пацаки одного привезли, на балалайці грати.
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+6
-3


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