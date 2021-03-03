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Вирт: В Антарктиде медведи, наверное, уже сделали искусственное футбольное поле, а в Ровно - нет
Наставник пожаловался на то, что команде негде тренироваться
veres.club
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, где команда готовилась к матчу 1/4 финала Кубка Украины против "Зари".
"У нас вообще ничего нет. Мы только вернулись из Турции, нам негде тренироваться. Слава богу, нашли маленькую "коробку", 70 км от Ровно. 40 минут потренировались и возвращаемся назад.
Обычное село, люди вкладывают деньги. Я уже говорил, что в Антарктиде белые медведи, наверное, уже сделали искусственное футбольное поле, а в Ровно - нет. За 30 лет не построить ни одного поля – это крах", - сказал Вирт.
Напомним, что матч "Верес" - "Заря" пройдет 3 марта, на стадионе "Авангард" в Луцке. Начало поединка в 14:00.
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