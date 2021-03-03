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Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Битва за полуфинал

Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Наиболее равной парой четвертьфинала кубка Украины этого сезона будет встреча в Днепре, где местный "Днепр-1" примет "Александрию". Для Игоря Йовичевича это не только шанс выйти в полуфинал, но и отомстить "горожанам". Именно они испортили дебют на посту наставника днепрян.

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Кубок Украины, 1/4 финала
"Днепр-1" 19:00 "Александрия"

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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