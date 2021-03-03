Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Наиболее равной парой четвертьфинала кубка Украины этого сезона будет встреча в Днепре, где местный "Днепр-1" примет "Александрию". Для Игоря Йовичевича это не только шанс выйти в полуфинал, но и отомстить "горожанам". Именно они испортили дебют на посту наставника днепрян.

Кубок Украины, 1/4 финала

"Днепр-1" 19:00 "Александрия"