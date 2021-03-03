Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В четвертьфинале кубка Украины киевское "Динамо" сыграет против "Колоса", который в последнее время часто доставляет проблемы Киеву. В декабре они сумели отобрать очки у команды Луческу и теперь Мирча Михайлович попытается реваншироваться.

Кубок Украины, 1/4 финала

"Динамо" 17:00 "Колос"