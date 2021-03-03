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Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Луческу попытается взять реванш
Фото - ФК Колос
В четвертьфинале кубка Украины киевское "Динамо" сыграет против "Колоса", который в последнее время часто доставляет проблемы Киеву. В декабре они сумели отобрать очки у команды Луческу и теперь Мирча Михайлович попытается реваншироваться.
Кубок Украины, 1/4 финала
"Динамо" 17:00 "Колос"
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vlotko (Броди)
03.03.2021 в 16:26
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