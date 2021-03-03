Кубок Украины. Верес 1:2 Заря, своевременный класс против сверхжелания

Все же решил не экспериментировать во встрече с сильным соперником Юрий Вирт и выпустил с первых минут Роберта Гегедоша, к которому были претензии по части самоотдачи на зимних тренировочных сборах. Несколько неожиданным можно было назвать появление на поле полузащитников Панасенко и Дахновского. Но это если смотреть исключительно на осенний вариант основы команды и не знать о травмах Сергея Петько и Виталия Тимофеенко.

Виктор Скрипник решил активно применить ротацию и в частности поэтому с первых минут вышли Руфати, Лунев и Шахаб. Но в целом состав "Зари" также был боевым, так что можно говорить, что луганчане отнеслись к шансу выйти в кубковый полуфинал с максимальной серьезностью.

В дебюте неплохой эпизод был у Лунева, но Немчанинов успел в последний момент выбить мяч у него из-под ног. Также через себя в падении пробивал Шахаб, но неточно. Ответные атаки "Вереса" также в себе не меньшую опасность, но в самом опасном эпизоде Шестаков и Гегедош не разобрались кому же брать инициативу в свои руки. При попытке отобрать мяч возле боковой линии Никита Полюлях вылетел за пределы поля и повредил колено о покрытие дренажного канала. Попытавшись разбегаться, ключевой игрок центра поля ровенчан все же вынужден был попросить замену. Но не успели болельщики номинальных хозяев взяться за голову, как их любимцы получили право на пенальти. Виталий Дахновский первым сыграл в высоко летящий мяч, а Владлен Юрченко уже не успел убрать ногу и по инерции въехал в соперника. Приговор четко исполнил Михаил Шестаков - штатный пенальтист и капитан команды Юрия Вирта.

Правда недолго музыка играла, "Заря" достаточно быстро сумела счет сравнять, реализовав подачу со стандарта. Юрченко сделал навес со штрафного точно в скопление игроков во вратарской площадке, откуда Шахаб пытался подрезать в сетку. Сделать это форвард луганчан не сумел, но и Богдан Когут далеко мяч не выбил. Дмитрий Иванисеня, набежавший вторым темпом, доправил снаряд по назначению.

При равном счете, тем не менее, не было даже намека на то, что "Заря" бросится добивать соперника. Напротив, именно "Верес", усилиями прежде всего Гегедоша, строил грамотный билд-ап и регулярно убегал в контратаки. В первом опасном моменте Роберт отбрасывал мяч, словно на блюдечке, на Дахновского, но удар у партнера не получился. Во втором уже сам Роберт убрал защитника на замахе и выкручивал под дальнюю штангу. Но угодил именно в лучшую подругу вратаря.

В дебюте второго тайма "Верес" начал активно и очень быстро пожалел, что на матче не работала система VAR. С ее помощью арбитр бы наверняка увидел, что Роберт Гегедош мяча при передаче на Шестакова не касался и второй гол в ворота "Зари" отменять было нельзя. Но боковой "засветил", а Максим Козыряцкий свистнул и взятие ворот Василя отменили. Как бы там ни было, ничто не предвещало проблем для хозяев, тем неожиданнее стал гол Кочергина. Получив пас от Юрченко в левом полуфланге, Владислав продвинулся вперед и метров с тридцати нанес удар в ближний угол. Вопросы к Когуту не могут не возникать по мотивам этого момента, ведь удар опытный голкипер явно проспал и бросился к мячу с опозданием.

Выход Сергийчука добавил ровенчанам мощи в атаке и Михаил создавал опасность на правом фланге регулярно. Тем не менее, Юрченко легко мог хоронить соперника, если бы попал по мячу после прострела Кабаева. Идентичный эпизод был у Шестакова у противоположной рамки, но с таким же исходом. В конце концов, Сергей Панасенко заработал повторное предупреждение за фол на Шахабе и оставил свою команду в меньшинстве. Даже при неплохой игре после перерыва это делало шансы клуба Первой лиги на отыгрыш минимальными.

В концовке хозяева раскрылись и лишь самоотверженность Махнева в одном из эпизодов спасла их от третьего гола. Тем не менее, "Вересу" за этот матч точно не должно быть стыдно. Ну а "Заря" сыграет в полуфинале, где ее соперниками, вполне вероятно, станут другие гранды отечественного футбола.

Верес - Заря 1:2 (1:1)

Голы: Шестаков (18 пен) - Иванисеня (25), Кочергин (59)

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Кучеров 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук 61), Гегедош (Гайдучик 83), Пасич, Шестаков.

Заря: Василь, Руфати (Громов 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец 69), Назарина, Кочергин, Юрченко, Лунев (Хомченовский 69), Кабаєв, Шахаб.

Предупреждение: Панасенко (7, 76), Дахновский (30) - Руфати (20), Абу Ханна (80), Шахаб (90+3)

Удаление: Панасенко (76)