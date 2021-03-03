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УАФ назвала дату дату жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Кубок Украины
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Церемония состоится в четверг, 4 марта

УАФ назвала дату дату жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

ffu.ua

Новина українською

УАФ назвала дату проведения жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021.

Церемония состоится завтра, 4 марта в 11.30 в Киеве в Доме футбола.

Помогут определить полуфинальные пары команд главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и телеведущая Александра Лобода.

Кроме пар 1/2 финала (базовая дата игр - 21 апреля), также будет определен хозяин поля в финальном матче, который должен состояться 12 мая в Тернополе.

Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном YouTube-канале УАФ.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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