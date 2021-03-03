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УАФ назвала дату дату жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Церемония состоится в четверг, 4 марта
ffu.ua
УАФ назвала дату проведения жеребьевки 1/2 финала
Церемония состоится завтра, 4 марта в 11.30 в Киеве в Доме футбола.
Помогут определить полуфинальные пары команд главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и телеведущая Александра Лобода.
Кроме пар 1/2 финала (базовая дата игр - 21 апреля), также будет определен хозяин поля в финальном матче, который должен состояться 12 мая в Тернополе.
Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном YouTube-канале УАФ.
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