УАФ назвала дату дату жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

УАФ назвала дату проведения жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины -2020/2021.

Церемония состоится завтра, 4 марта в 11.30 в Киеве в Доме футбола.

Помогут определить полуфинальные пары команд главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и телеведущая Александра Лобода.

Кроме пар 1/2 финала (базовая дата игр - 21 апреля), также будет определен хозяин поля в финальном матче, который должен состояться 12 мая в Тернополе.

Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном YouTube-канале УАФ.