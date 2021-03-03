Цыганков получил травму в матче с Колосом - ВИДЕО

Полузащитник Динамо , один из лидеров команды Виктор Цыганков получил травму в матче 1/4 финала Кубка Украины с Колосом.

Хавбек вышел в стартовом составе, однако уже в середине первого тайма получил мышечную травму.

Полузащитник покинул поле, держась за левую ногу, вместо него вышел Жерсон Родригес.

Более точный характер повреждения, как и сроки восстановления игрока будут известны позднее.