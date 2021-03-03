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Цыганков получил травму в матче с Колосом - ВИДЕО
Очень неприятная новость для болельщиков Динамо
Полузащитник
Хавбек вышел в стартовом составе, однако уже в середине первого тайма получил мышечную травму.
Полузащитник покинул поле, держась за левую ногу, вместо него вышел Жерсон Родригес.
Более точный характер повреждения, как и сроки восстановления игрока будут известны позднее.
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Комментарии (6)
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MaximSK (Киев)
03.03.2021 в 18:14
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Kolibri (Киевоград)
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MaximSK (Киев)
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trafalgar (Запорожье)
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Сокира (New Castle)
04.03.2021 в 03:01
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