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Цыганков получил травму в матче с Колосом - ВИДЕО

Кубок Украины
(3 голосов)

Очень неприятная новость для болельщиков Динамо

Цыганков получил травму в матче с Колосом - ВИДЕО

Новина українською

Полузащитник Динамо, один из лидеров команды Виктор Цыганков получил травму в матче 1/4 финала Кубка Украины с Колосом.

Хавбек вышел в стартовом составе, однако уже в середине первого тайма получил мышечную травму.

Полузащитник покинул поле, держась за левую ногу, вместо него вышел Жерсон Родригес.

Более точный характер повреждения, как и сроки восстановления игрока будут известны позднее.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков
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Комментарии (6)
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MaximSK (Киев)
03.03.2021 в 18:14
Надеюсь быстро восстановится
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 18:16
Ага, завтра к обеду
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0
-6
MaximSK (Киев)
03.03.2021 в 18:53
Если завтра восстановится, было бы отлично
+2
0
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 18:00
Перед Вильярреалом это конечно будет потеря
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+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 17:57
Хороший игрок, но хрусталье....
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0
-5
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Сокира (New Castle)
04.03.2021 в 03:01
Гарна ти людина.Але 3.14дар.
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0
0


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