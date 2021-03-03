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Вирт: Как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая базируется в Запорожье?

Кубок Украины
(2 голосов)

У Вереса есть претензии к судейству

Вирт: Как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая базируется в Запорожье?

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал кубковую игру своей команды против "Зари" (1:2).

" Единственное, что разочаровало - результат. По игре - я доволен действиями команды. Тем, как футболисты выполняли установку на матч. Мы играли против очень сильной команды, которая находится в хорошем игровом тонусе. Они провели уже три официальных игры. Для нас - это первая официальная игра года. Поэтому было небольшое волнение.

Ребята - молодцы. Выполняли все, что от них требовали. Мы ни в чем не уступили луганской "Заре". Создавали достаточно моментов. Вот реализация сегодня подвела.

Несколько тяжелое было поле. В Турции мы готовились на несколько других полях. В целом хочу поблагодарить всех за игру. Если играть так далее - у нас все будет хорошо.

По судейству. Действительно. Мы пересмотрели эпизод - судьи допустили результативную ошибку с незасчитанным голом. Если бы мы повели в счете - все могло бы сложиться по-другому. На таком уровне арбитры УПЛ не должны так ошибаться. Кроме того, как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая семь лет базируется в Запорожье?

Сейчас команда получит два выходных. 6 марта собираемся вместе в Винниках, где будем готовиться к игре с "Оболонью". 11 марта отправимся в Киев", - сказал Вирт.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (18)
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nin-mir (Запорожье)
03.03.2021 в 20:53
Я успокою Вирта, арбитр матча ярый болельщик Металлурга. Какое он отношение имеет к Заре.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
03.03.2021 в 20:30
Согласен. Но что тогда делать судьям из киева. Колос динамо олимпик шахтер
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.03.2021 в 20:14
по этой логике, ни в коем случае нельзя назначать киевских судей на матчи Шахты, олимпика, кого там еще
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
03.03.2021 в 19:18
Перестаю уважать Вирта после постоянного нытья. Очень сомневаюсь, что арбитр из Запорожья является ярым фанатом зари, шо аж распирает
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+4
-1
дедушка (Сумы)
03.03.2021 в 18:50
В том чемпионате Зарю и с Динамо и с другими постоянно судили из Киева и области и в ..поле и на варе.Я не слышал.чтобы Скрипник по этому поводу что то говорил.
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+5
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 18:26
как можно было продать место в упл, а потом как ни в чем не бывало заявиться во вторую?? Пускай лучше ответом над этим вопросом поинтересуется ))
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+10
0
prockop4uck (Киев)
03.03.2021 в 18:17
Когда через кабинеты вирус в УПЛ выводили, он такие мудрые вопросы не ставил
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+11
0
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 19:54
Эти с@ки за Десну ещё долго отвечать будут...Бог не фраер...
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+1
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.03.2021 в 18:10
Украденный гол - это украденный гол ... Не так уж важно : предвзято - не предвзято... Судьям надо платить по 10 штук зелёных за матч... С вычетами за каждую ошибку. ...Ошибка с аутом - минус 200 баксов... Ошибка с карточкой - минус 1500 баксов... ошибка с удалением - 3000 ...Результативная (любая) 5 000 ...Тогда все буду тщательнЕе судить...
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0
0
Acsakal (Kharkov)
03.03.2021 в 18:27
За 2-3 тури усі арбітри вийдуть в мінус, і подальші ігри доведеться не проводити.
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
03.03.2021 в 19:24
Тогда придут дяди, которые будут компенсировать ошибки в нужную сторону. В прочем дяди и не уходили
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
03.03.2021 в 18:02
с полем согласен - даже может с голом -может и был-скорее всего судья так принял решения НО () ошибочное или нет но не предвзятое) ... еслиб был предвзятость к Вересу то бы и пенальти не было б - а где вы играли почему не в РОВНО- и то что арбитр с Запорожья -НО ведь ЗАРЯ то не из этого города- и ВЫ пан тренер думаеете ЧТО он болеет за эту команду с точность но наоборот- МНОГИЕ команды сейчас принимают как хозяева в других городах-НО это не означает что из этих где играют городах нгельзя назначать судей- в прошлом сезоне ЗАРЯ играла с ДК судья был с киева, ВАР с киева -и борьба была за 2 место НО НИКТО НЕ ХНЫКАЛ-проиграли -ХОТЬ ПРИЗНАЮ играли очень неплохо Нов большей часть на эмоциях- видно что соскучились за футболом-НО НЕ БОЛЕЕЕ того- ЖДЕМ ВАС В УПЛ
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+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.03.2021 в 17:54
як може команда з Рівне грати всюди але тільки не в Рівне?
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+16
0
Хм (Хм)
03.03.2021 в 18:15
А тупі мерзотники цього не усвідомлюють...
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0
-2
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 17:52
Как можно было Львов засунуть в Премьер Лигу а Верес в первую?
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+11
-1
Onside (Чернігів)
03.03.2021 в 18:03
Питання варто почати з того як можна було змусити Десну повторно здобувати путівку в УПЛ, щоб через кабінети той Вересо-Львів пропихнути. Рокіровку назвами зробили вже після цього "історичного досягнення"
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+11
-1
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 18:12
точно ,забыл это упомянуть
+6
-1
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 20:00
Им ещё долго бумерангом прилетит тот "выход".Все помнят!
+2
0


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