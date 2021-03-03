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Вирт: Как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая базируется в Запорожье?
У Вереса есть претензии к судейству
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
" Единственное, что разочаровало - результат. По игре - я доволен действиями команды. Тем, как футболисты выполняли установку на матч. Мы играли против очень сильной команды, которая находится в хорошем игровом тонусе. Они провели уже три официальных игры. Для нас - это первая официальная игра года. Поэтому было небольшое волнение.
Ребята - молодцы. Выполняли все, что от них требовали. Мы ни в чем не уступили луганской "Заре". Создавали достаточно моментов. Вот реализация сегодня подвела.
Несколько тяжелое было поле. В Турции мы готовились на несколько других полях. В целом хочу поблагодарить всех за игру. Если играть так далее - у нас все будет хорошо.
По судейству. Действительно. Мы пересмотрели эпизод - судьи допустили результативную ошибку с незасчитанным голом. Если бы мы повели в счете - все могло бы сложиться по-другому. На таком уровне арбитры УПЛ не должны так ошибаться. Кроме того, как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая семь лет базируется в Запорожье?
Сейчас команда получит два выходных. 6 марта собираемся вместе в Винниках, где будем готовиться к игре с "Оболонью". 11 марта отправимся в Киев", - сказал Вирт.
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