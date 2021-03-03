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Иванисеня: Проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно
Хавбек Зари - о матче с Вересом
Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Как мы и предполагали, была тяжелая игра и много борьбы. Было настоящее кубковое противостояние. Плюс мы отыгрывались - проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно. Мы проигрывали, нужно было забивать. Забил - и хорошо.
Для меня не было тяжело играть сегодня центрального защитника. Я уже играл и в чемпионате и в Лиге Европы на этой позиции. После первого тайма тренер сказал, что нужно исправить некоторые моменты, чуть-чуть успокоить игру и играть больше в атаку
Я думаю, что для данной поры года поле было хорошим. К концу матча оно начало немного проседать, но на данный момент газон был хорошим.
"Верес" очень хорошая и сильная команда, они показали, что могут бороться за выход в УПЛ, я им пожелаю в этом удачи", - сказал Иванисеня.
Напомним, что
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