  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Иванисеня: Проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иванисеня: Проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно

Кубок Украины
(1 голосов)

Хавбек Зари - о матче с Вересом

Иванисеня: Проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды в кубковом матче с "Вересом" (2:1).

"Как мы и предполагали, была тяжелая игра и много борьбы. Было настоящее кубковое противостояние. Плюс мы отыгрывались - проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно. Мы проигрывали, нужно было забивать. Забил - и хорошо.

Для меня не было тяжело играть сегодня центрального защитника. Я уже играл и в чемпионате и в Лиге Европы на этой позиции. После первого тайма тренер сказал, что нужно исправить некоторые моменты, чуть-чуть успокоить игру и играть больше в атаку

Я думаю, что для данной поры года поле было хорошим. К концу матча оно начало немного проседать, но на данный момент газон был хорошим.

"Верес" очень хорошая и сильная команда, они показали, что могут бороться за выход в УПЛ, я им пожелаю в этом удачи", - сказал Иванисеня.

Напомним, что жеребьевка полуфиналов Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно) Дмитрий Иванисеня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...