Иванисеня: Проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды в кубковом матче с "Вересом" (2:1).

"Как мы и предполагали, была тяжелая игра и много борьбы. Было настоящее кубковое противостояние. Плюс мы отыгрывались - проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно. Мы проигрывали, нужно было забивать. Забил - и хорошо.

Для меня не было тяжело играть сегодня центрального защитника. Я уже играл и в чемпионате и в Лиге Европы на этой позиции. После первого тайма тренер сказал, что нужно исправить некоторые моменты, чуть-чуть успокоить игру и играть больше в атаку

Я думаю, что для данной поры года поле было хорошим. К концу матча оно начало немного проседать, но на данный момент газон был хорошим.

"Верес" очень хорошая и сильная команда, они показали, что могут бороться за выход в УПЛ, я им пожелаю в этом удачи", - сказал Иванисеня.