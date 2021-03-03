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Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо

Кубок Украины
(3 голосов)

Тренер был излишне эмоционален

Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин был удален из тренерской зоны во время матча 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо".

Случилось это во втором тайме. Наставник ковалевцев активно высказывал свои претензии арбитрам, которые не назначили пенальти в ворота "Динамо" на 65-й минуте.

Арбитр Денис Шурман без колебаний показал тренеру красную карточку.

Напомним, что к 75-й минуте счетв матче не открыт. UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: Руслан Костышин Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (8)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.03.2021 в 22:10
А слабо моментик показать с этим неназначенным пенальти ?
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0
0
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 20:40
Договорняк чистой воды,Костышин на публику играл
Ответить
0
0
Oлeкcин (Н.)
03.03.2021 в 19:01
А послал бы арбитров по мове - и ничего бы ему не было!
Ответить
+3
-23
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 19:30
п н х
Ответить
+16
-4
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.03.2021 в 19:50
Algrab (Костопiль)
+14
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.03.2021 в 19:50
Algrab (Костопiль)
+11
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 18:39
Ох і грубо Колос грає, дивлюся і думаю, а для чого той Деніска на полі?.
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+3
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 19:57
Так, на Родрігесі порушення та ЖК, але нічого....
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0
-2


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