Кубок Украины
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Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо
Тренер был излишне эмоционален
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин был удален из тренерской зоны во время матча 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо".
Случилось это во втором тайме. Наставник ковалевцев активно высказывал свои претензии арбитрам, которые не назначили пенальти в ворота "Динамо" на 65-й минуте.
Арбитр Денис Шурман без колебаний показал тренеру красную карточку.
Напомним, что к 75-й минуте счетв матче не открыт. UA-Футбол проводит
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Комментарии (8)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
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Footballfanua (Херсон)
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Oлeкcин (Н.)
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Algrab (Костопiль)
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LEVgcUqs (Чернігів)
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AndrewKruk (Київ)
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