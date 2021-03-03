Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин был удален из тренерской зоны во время матча 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо".

Случилось это во втором тайме. Наставник ковалевцев активно высказывал свои претензии арбитрам, которые не назначили пенальти в ворота "Динамо" на 65-й минуте.

Арбитр Денис Шурман без колебаний показал тренеру красную карточку.