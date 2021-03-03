Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины

это эпик. Во многом благодаря якобы "загруженному графику" Шахтера в еврокубках, как раз продавили в кабинетах идею со стартом сразу с 1/4 кубка, и какая же ирония, что Шахтеру хватило одного матча, что бы вылететь )))) в следующем году , наверное, порешают, что Шахтер стартует сразу с 1/2 )))