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Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(5 голосов)

Динамо остается главным фаворитом

Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины

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Новина українською

В среду, 3 марта, состоялись поединки 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которых в полуфинал пробились следующие команды:

  • Заря
  • Динамо
  • Агробизнес
  • Александрия

Напомним, что жеребьевка полуфиналов состоится 4 марта и начнется в 11.30.

Базовый день матчей – 21 апреля.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Александрия Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (29)
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ts0y (Чернигов)
03.03.2021 в 23:07
Что-то пошло не так. В следующем сезоне ШД и ДК нужно с 1\2-ой заводить в кубок
Ответить
0
-2
Геродот (Винница)
03.03.2021 в 23:05
Думаю, что в финале будут Зоря и Динамо. И не факт, что Динамо тут фаворит. Зоря очень мощно сейчас выглядит.
Ответить
0
-2
NikosFutboloidos (Chop)
03.03.2021 в 22:43
Висновок з ігор кубка що наш футбол живий, цікавий і хай ідуть до біса всі хто це заперечує.
Ответить
+3
-1
тутти-10 (Сумська область)
03.03.2021 в 22:20
Агробізнесу в суперники Динамо. Їх команда заслужила, щоб до них тепер ще Динамо приїхало
Ответить
+6
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.03.2021 в 22:27
До них Шахтар не приїжджав, грали у Києві. Федерація все зробила для комфорту фальшивому "гранду", але вже нічого не допомагає тій гнилій команді.
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+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
03.03.2021 в 22:52
Ну, у двадцятих числах квітня вже своє поле мають підготувати. Вболівальники мають побачити таки ж гранда. Команда це заслужила
+3
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
03.03.2021 в 22:15
Оце заруба сьогодні в кубку. Всі матчі майже рівні. Цікаво було б якщо б Динамо і Зоря вилетіли. Був би півфінал без фаворитів.
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+4
-2
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 22:10
Не Динамо остается главным фаворитом, а Александрия, Заря и Динамо имеют примерно равные шансы на трофей
Ответить
+4
-5
download1 (huyersk)
03.03.2021 в 22:05
Коли Шахтар востаннє не доходив до 1\2 ? Цікаво
Ответить
+1
-3
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 22:18
в прошлом году они даже до 1/4 не дошли ))
Ответить
+6
-1
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:42
Цього року,але не до 1/2 кубку хутора а ліги Європи,олень ти горний!!!!!
Ответить
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 22:46
Тобто Кубок України ти називаєш кубком хутора? Тоді іди нах..у..й!!!
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
03.03.2021 в 22:01
Зважаючи на важкий графік Динамо і справжню боротьбу за золото Чи справді ДК "головний фаворит"? У Зорі і гра не така "вимучена", і графік простіш... Ну не потягнуть "мужики" боротьбу за ЛЧ... А враховуючи цьогорічну епопею в ЛЄ то взагалі для нашого рейтингу КАПЕЦЬ.
Ответить
+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 22:15
КАПЕЦЬ - це у пацаків, а в нас не так вже все в рейтингу погано
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
03.03.2021 в 22:56
Ви ж зрозуміли... Це я для тих, хто вважає що взагалі Динамо не повинно брати участь у єврокубках, бо всі інші клуби "сильніше" А так ДК по вартості фаворит, але + ЧОТИРИ важки гри в ЛЄ трохи їх перевагу нівелює.
+1
0
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 22:21
Зорі вихід в 1/2 подарував суддя, побачив офсайт де його не було. Був би додатковий час і там хто його знаю як було б. М'яч круглий поле рівне.
Ответить
+2
-1
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:52
это эпик. Во многом благодаря якобы "загруженному графику" Шахтера в еврокубках, как раз продавили в кабинетах идею со стартом сразу с 1/4 кубка, и какая же ирония, что Шахтеру хватило одного матча, что бы вылететь )))) в следующем году , наверное, порешают, что Шахтер стартует сразу с 1/2 )))
Ответить
+9
-1
alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 21:49
одели ШД молодцы --опустили их на землю и это команда 1 лиги --позор стыд ШД
Ответить
+12
-1
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:08
Не стыдно пиз@деть на команду которая 10 лет тащит рейтинг страны!!!!!
Ответить
+1
-13
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 22:23
Тягнула. Вже не буде.
+3
-1
avatar
vs-vorota (Alexandriya)
04.03.2021 в 01:00
Не соромно так відверто відсмоктувати одній команді.
0
0
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 21:48
Хочу пары Динамо-Агробизнес, Заря-Александрия, и финал Динамо-Заря.Вот это будет бомба
Ответить
+6
-1
Salming (Полтава)
03.03.2021 в 21:52
Это был бы лучший вариант
Ответить
+4
0
sergei2020 (Черновцы)
03.03.2021 в 21:53
динамо за шахтой,а остальные пускай играют!
Ответить
0
-5
download1 (huyersk)
03.03.2021 в 22:07
за ціх пар фінал буде агробізнес - Зоря )
Ответить
+2
-4
gurik (Запорожье)
03.03.2021 в 21:45
Осталось зорьку или александрию пройти...П.С. болею за динамо
Ответить
+5
-1
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 21:48
земляк, а я за Зорьку буду
Ответить
+1
-2
gurik (Запорожье)
03.03.2021 в 21:53
Я всю жизнь за Динамо, но Зорьке симпатизирую. Скрипник всё-таки нашел подход к команде
+4
-1
Djon (Киев)
03.03.2021 в 21:45
Цікпва компанія. Усі могут взяти кубок. Агробізнес теж не зайвий.
Ответить
+4
-3


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