Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины
Динамо остается главным фаворитом
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В среду, 3 марта, состоялись поединки 1/4 финала
- Заря
- Динамо
- Агробизнес
- Александрия
Напомним, что жеребьевка полуфиналов состоится 4 марта и начнется в 11.30.
Базовый день матчей – 21 апреля.
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