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Шахтер в третий раз в истории вылетает из Кубка Украины от команды низшей лиги

Кубок Украины
(1 голосов)

По разу в десятилетие

Шахтер в третий раз в истории вылетает из Кубка Украины от команды низшей лиги

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины, вылетев от перволиговского Агробизнеса.

Единственный гол в матче был забит в овертайме.

Интересно, что до сегодняшнего вечера дончане только два раза оставляли турнир после матча с командой Первой лиги.

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (10)
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LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 23:02
В 2005 році Шахтар вилетів від тоді першолігових Карпат. Єдиний гол на 75 хв. забив Вільям Роша Батіста. Пам'ятаю ці моменти як сьогодні.
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+1
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 22:49
помню времена, когда после ряда хреновых игр в Металлисте , компанию латиносов во главе с Тайсоном лично Ярославский грозился накрасить и одеть в женские платья и вывезти на объездную... Хе хе, славные времена. А шо главное, латиносы тогда засуетились и заиграли по другому.Судя по всему , таких воспитательных мероприятий в Шахтере не проводят
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+4
0
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:33
Неймовірна радість юа-футбол з приводу виліту шахтаря
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+2
-9
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.03.2021 в 22:34
Ні, вони горюють разом з вами, лише краще маскуються ))
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+7
-1
aleks68
03.03.2021 в 22:45
будет и на твоей улице "праздник".сегодня на коне,а завтра в .......а пока веселись,но помни бумеранг возвращается.
+1
-6
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.03.2021 в 22:32
Наближається час, коли Шахтар буде гідно конкурувати у грі в першій лізі, як він сьогодні майже на рівних грав з лідером першої ліги, але клас і майстерність лідера - Агробізнеса - все ж виявились вище ))
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+6
-5
aleks68
03.03.2021 в 22:42
не зарекайся.посмотрим где будет со временем твоё дЫнамо
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+3
-8
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 23:03
А як же 10 років рейтингів ,які тащить Шахтар???
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0
-6
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2021 в 00:46
Отримуючи, рік за роком по 4-5 очок за потрапляння на халяву у групу Ліги Чемпіонів за фальшиві, ряджені чемпіонства. Тоді як забанені проахметівськими федерацією і всіма футбольними інституціями Динамо повинно ще пробиватись туди через купу матчів, форсувати свою підготовку. А Шахтар тим часом міг спокійнісінько займати у групі 3 місце перейти далі у весну Кубка Європи, попутно розжившись кількома очками у групі. Шахтар не допомагав футболу Україну, він його нищив - із року в рік, нищив не своєю грою, як вам це розповідали, зомбувальники-проповідники "вєлічія" ахкакого клуба, а корупційною монополізацією всього фубольного хазяйства. В результаті чемпіонат України занепадав все більше і більше. Слава богу, схоже, цей час проходить - час вашої зомбобрехні і руйнації.
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 22:31
Я думаю, тепер значно частіше буде.
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+3
-4


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