Отримуючи, рік за роком по 4-5 очок за потрапляння на халяву у групу Ліги Чемпіонів за фальшиві, ряджені чемпіонства. Тоді як забанені проахметівськими федерацією і всіма футбольними інституціями Динамо повинно ще пробиватись туди через купу матчів, форсувати свою підготовку. А Шахтар тим часом міг спокійнісінько займати у групі 3 місце перейти далі у весну Кубка Європи, попутно розжившись кількома очками у групі. Шахтар не допомагав футболу Україну, він його нищив - із року в рік, нищив не своєю грою, як вам це розповідали, зомбувальники-проповідники "вєлічія" ахкакого клуба, а корупційною монополізацією всього фубольного хазяйства. В результаті чемпіонат України занепадав все більше і більше. Слава богу, схоже, цей час проходить - час вашої зомбобрехні і руйнації.