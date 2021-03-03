Кубок Украины
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Шахтер в третий раз в истории вылетает из Кубка Украины от команды низшей лиги
По разу в десятилетие
shakhtar.com
Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины,
Единственный гол в матче был забит в овертайме.
Интересно, что до сегодняшнего вечера дончане только два раза оставляли турнир после матча с командой Первой лиги.
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Комментарии (10)
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LAZ E183 (Рига)
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football_soccer (Украина)
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Footballfanua (Херсон)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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aleks68
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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Footballfanua (Херсон)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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LEVgcUqs (Чернігів)
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