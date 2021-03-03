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"Отойдем и потом поймем, что мы сегодня сделали" - автор гола Агробизнеса рассказал о победе над Шахтером

Кубок Украины
(2 голосов)

Команда из Первой лиги выбила Шахтер из кубка Украины

"Отойдем и потом поймем, что мы сегодня сделали" - автор гола Агробизнеса рассказал о победе над Шахтером

fcab.com.ua

Новина українською

В матче 1/4 финала Кубка Украины перволиговский "Агробизнес" сенсационно обыграл "Шахтер" (1:0) и вышел в полуфинал турнира. Автор победного гола Богдан Семенец в эфире ТК "Футбол" поделился своими впечатлениями после матча.

"Обыграть команду такого уровня - это невероятные эмоции, которые зашкаливают.

Мы думали, что "Шахтер" поставит другой состав, которым они играли против "Маккаби". Однако нам было все равно какой состав выйдет в итоге. Мы сыграли свою игру и добились результата. Был некоторый страх перед соперником, но нам удалось его перебороть и показать нашу лучшую игру на сегодня.

Был перехват, и Груша отдал мне между защитниками. Я вышел один на один и забил. Решение бить принял сразу. Это второй важный гол в моей карьере. Первый забил "Днепру-1", когда играли в золотом матче Второй лиги.

Сейчас все очень уставшие. Даже нет сил покричать. Мы отойдем и потом поймем, что мы сегодня сделали", - сказал Семенец.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Семенец Агробизнес (Волочиск)
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(2 голосов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
04.03.2021 в 00:12
МОЛОДЦЫ.
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alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 23:35
а что скажет Палкин --2 проиграша подряд пора менять тренера --за что платите такие бабки за колхозный УПЛ
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