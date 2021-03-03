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"Отойдем и потом поймем, что мы сегодня сделали" - автор гола Агробизнеса рассказал о победе над Шахтером
Команда из Первой лиги выбила Шахтер из кубка Украины
fcab.com.ua
В матче 1/4 финала Кубка Украины перволиговский
"Обыграть команду такого уровня - это невероятные эмоции, которые зашкаливают.
Мы думали, что "Шахтер" поставит другой состав, которым они играли против "Маккаби". Однако нам было все равно какой состав выйдет в итоге. Мы сыграли свою игру и добились результата. Был некоторый страх перед соперником, но нам удалось его перебороть и показать нашу лучшую игру на сегодня.
Был перехват, и Груша отдал мне между защитниками. Я вышел один на один и забил. Решение бить принял сразу. Это второй важный гол в моей карьере. Первый забил "Днепру-1", когда играли в золотом матче Второй лиги.
Сейчас все очень уставшие. Даже нет сил покричать. Мы отойдем и потом поймем, что мы сегодня сделали", - сказал Семенец.
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