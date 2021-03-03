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Каштру: Мы переживаем ужасный момент, очень плохой период в сезоне

Кубок Украины
(1 голосов)

Тренер признает, что у команды проблемы

Каштру: Мы переживаем ужасный момент, очень плохой период в сезоне

ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в 1/4 финала Кубка Украины от "Агробизнеса" в овертайме (0:1).

– Мы переживаем ужасный момент, очень плохой период в сезоне. Нам не удается быть продуктивными, как в прошлом году. Несмотря на то, что у нас были моменты, когда мы могли решить игру в нашу пользу, у соперника также было много моментов, когда они создали нам сложности.

Команда контролировала игру в течение всего матча. Но мы пострадали от контратак, эмоционально это лишило нас стабильности. Не буду говорить, что предыдущий матч с "Зарей" никак не подействовал. Подействовал. Не можем пока отмыться от прошлого матча.

Нам нужно очистить свою голову. Но это поражение еще больше поразило наше внутреннее состояние. Футбол нам говорит – либо мы реагируем очень быстро на то, что сейчас будет идти в нашу сторону негативного, либо если мы не сможем среагировать, то рискуем продолжить с такими результатами.

Постараемся сделать все, чтобы этого не произошло. Нам еще остается 2,5 месяца до конца сезона, чтобы побороться за главную цель. Сейчас сложно, но еще возможно.

– Можно ли сказать, что "Шахтер" сейчас переживает психологический кризис?

– Отрицательное, что происходит с нами в жизни, в футболе, не отличается от того, что происходит в жизни обычных людей. Все это дается очень больно. Мы не являемся исключением из правил. Несмотря на то, что мы проиграли "Заре" на последней секунде, в футболе считается результат. Мы провели хороший матч, но проиграли. Мы расстраивались ничьей, а на нас упало еще и поражение.

Сейчас мы думали, что сможем сегодня победить. Это была наша обязанность – продолжить наш путь в Кубке. В течение игры не думали, что можем проиграть, но все происходит очень внезапно.

Поздравляем "Агробизнес", сложный соперник, но у нас были ситуации, когда мы могли разрешить ход игры. Мы не забили пенальти. Это все очень отрицательно сказывается на нас. Но в данный момент есть только одна вещь, которую мы должны сделать.

Футбол научил меня за все годы – смотреть на следующий матч и рассматривать его как возможность снова выйти на правильный путь и выполнить цель, которая у нас есть. Сложно, очень сложно.

Поля также не сильно помогают. Ужасное поле, мы вернемся сюда играть в субботу. Огромное количество сложностей, мы не чувствуем комфорт при держании мяча с таким полем. Но тех, кто меня сейчас слушает, это не интересует. Их интересует результат, он интересует всех. А результат – мы проиграли. Я на себя беру ответственность.

- Почему сейчас с таким трудом создаете моменты, что с командой?

– У нас были моменты. В прошлом матче у нас было 14 моментов. У нас нет сложностей в создании явных голевых моментов. У нас был удар головой в перекладину, пенальти, у нас были моменты. Создаем, но не получается их реализовывать.

Это период большой неуверенности, когда ничего не получается. В прошлом году нам не нужно было столько моментов, мы побеждали. Это волна, через которую мы надеемся переплыть намного быстрее.

- Вы дали возможность сыграть футболистам, у которых не так много практики. Вы довольны тем, как они себя проявили?

– Никто не может быть доволен при таком результате. У нас это был план, ротация проводится и в начале матча, и в течение. По стратегии у нас был этот состав. Остался только Алан Патрик, потому что он не сможет играть в следующем матче из-за карточки. Остальные ребята играли, которых ы планировали сегодня использовать в матче.

Это была запланированная ротация. Я не доволен ни моментом, ни своей работой, ни работой своих игроков, ничем. Болельщики недовольны, администрация недовольна. Мы не можем сейчас искать довольство у кого либо. Кто любит "Шахтер" сейчас недоволен – это нормально.

Это глубоко нас поразило, что мы чувствуем сейчас, но таков футбол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (26)
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Dardolis (Первомайск)
04.03.2021 в 00:28
Луч своим присутствием в чемпе создаёт Шахтёру проблемы...Остатки состава ещё при Луче понимают, Каштру не тренер, как Луч...Вот поэтому проплаченные "динамовские ультрас" так активно вывешивают баннеры против Луческу....
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+1
-1
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 23:37
Палкин рулит. Не мешайте ему, и будет вам счастье.
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+4
-1
aleks68
04.03.2021 в 02:23
посмотришь куда вырулит суркис
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0
0
alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 23:32
Фонсека -Каштру это не тренеры а Луческу молодец был в ШД
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+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.03.2021 в 00:13
Ну Фонсека Рому ніби норм тягне...
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0
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 23:19
Воду льет. То психология виновата то поле. То он где-то увидел много моментов созданных. Как тряпка. Сказал бы прямо, что облажался с выбранным составом. Болбат- ужас, Судаков- ужас, Коноплянка - с ними же, Антонио - что это вообще за опорник с ростом полтора метра и весом около 40 кг. В каком классе он учится ещё, какой школы? Состав отвратительный , игроки не дополняли друг друга
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+2
-2
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 23:19
Давайте все ж таки відкинемо емоції та клубні вподобання і........... Ну от пишуть люди - чому немає трансерів ? Але в команді вдосталь виконавців, у всіх лініях . Є як молоді перспективні утболісти так і досвідчені. Нікого не продали . Куди ж ще купляти ? Якісний виконавець сьогодні коштує не менше 10 млн євро, не зважаючи на короно-кризу. А йому щей ЗП кожного місяця по 200 тис тих самих євро платити треба. А одного футболіста мало для повноцінного посилення. Їх треба не менше по 1-му в кожну лінію, тобто відразу 3-и. Аде взяти кошти ? Коли зновуж таки ныкого не продали , та щей УЄФА цього року призовий фонд ЛЧ врізала. Тому ахметов і не поспішає з трансерами, клуб то він хоче на самоокупаємість вивезти. Давно про це казав. І суркіс цю ситуацію розуміє , тому теж немає покупок. Повірте , цих людей які є в складах обох команд , достатньо щоб не посісти нище 2-го місця в ЧУ. Далі діло за тренером......
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:20
лови подгон - "Ф" )))
Ответить
+1
-2
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 23:21
ну я свою думку висловив
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:26
та то ж подкол был!)) мысль понятная, логичная! есть игроки, но нет ТРЕНЕРА, который дал бы им подсрачников и запретил больше двух касаний и секунд владения мяча одним игроком, заставил бы двигаться весь фронт атаки, а не только трио перепесовывающихся на фланге аленей и т.д. вплоть до ударов даже с 30-40 м))
+2
-2
Геродот (Винница)
03.03.2021 в 23:16
Главная фраза - администрация недовольна. Администрация - это кто? Палкин? Так он ничего не решает. А решает только хозяин - РЛА. И первый логичный шаг - купить Каштру билет в Португалию. Далее - искать толкового тренера и избавляться от балласта в команде. А то скоро детским командам будут проигрывать.
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+4
-1
ts0y (Чернигов)
03.03.2021 в 23:18
Так он и славился до ШД как тренер детский( читай молодежных) команд, его и брали чтоб молодежь протянул в основу, но чтото пошло не так, очень не так, старики уже нехотят, а молодежь как палка, стреляет раз в год.
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0
-1
ts0y (Чернигов)
03.03.2021 в 23:15
Если Цыган урвет и Чу и Ку, у кротов пуканы так будут гореть, что зарево по всей Украине будет видно)))))))))
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+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:21
ты про ультрас лучше скажи!)))
Ответить
+1
-5
ts0y (Чернигов)
03.03.2021 в 23:28
А что по ультрас? Ультрасы это 2-3% всех болельщиков клуба, которым нужны эмоции, а не футбол
+3
-1
aleks68
04.03.2021 в 02:21
побереги свой пукан чучело.у продажного ...... луческу ещё всё впереди.
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0
0
ВиктАн
03.03.2021 в 23:06
Говорит достойно, но (фанам ШД) нужен результат.
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+1
-1
timo87 (Донецк)
03.03.2021 в 23:04
Это не тренер, это сраный философ. Игры уже полгода нет, а он рассуждает о высоких материях. Каштру OUT!
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+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:04
каштру - ЛАШАРА!
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+6
-3
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
03.03.2021 в 23:03
Господи, ну за что нам этот тренер? ...и именно в самом принципиальном сезоне,самый беспомощный Шахтёр
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:05
он сам не уйдёт)))
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+4
-1
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 23:58
Спасибо товарищу Палкину за ваше счастливое детство.
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 23:01
Всрався, радной шахтьор!!!))))
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+9
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:04
так сьешь!))))
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+4
-9
aleks68
04.03.2021 в 02:22
приготовь ложку и откушай чмо
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0
0
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:59
Все буде добре, Шахтар, вперед!!!!!
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+1
-3


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