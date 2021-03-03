Каштру: Мы переживаем ужасный момент, очень плохой период в сезоне

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в 1/4 финала Кубка Украины от "Агробизнеса" в овертайме (0:1).

– Мы переживаем ужасный момент, очень плохой период в сезоне. Нам не удается быть продуктивными, как в прошлом году. Несмотря на то, что у нас были моменты, когда мы могли решить игру в нашу пользу, у соперника также было много моментов, когда они создали нам сложности.

Команда контролировала игру в течение всего матча. Но мы пострадали от контратак, эмоционально это лишило нас стабильности. Не буду говорить, что предыдущий матч с "Зарей" никак не подействовал. Подействовал. Не можем пока отмыться от прошлого матча.

Нам нужно очистить свою голову. Но это поражение еще больше поразило наше внутреннее состояние. Футбол нам говорит – либо мы реагируем очень быстро на то, что сейчас будет идти в нашу сторону негативного, либо если мы не сможем среагировать, то рискуем продолжить с такими результатами.

Постараемся сделать все, чтобы этого не произошло. Нам еще остается 2,5 месяца до конца сезона, чтобы побороться за главную цель. Сейчас сложно, но еще возможно.

– Можно ли сказать, что "Шахтер" сейчас переживает психологический кризис?

– Отрицательное, что происходит с нами в жизни, в футболе, не отличается от того, что происходит в жизни обычных людей. Все это дается очень больно. Мы не являемся исключением из правил. Несмотря на то, что мы проиграли "Заре" на последней секунде, в футболе считается результат. Мы провели хороший матч, но проиграли. Мы расстраивались ничьей, а на нас упало еще и поражение.

Сейчас мы думали, что сможем сегодня победить. Это была наша обязанность – продолжить наш путь в Кубке. В течение игры не думали, что можем проиграть, но все происходит очень внезапно.

Поздравляем "Агробизнес", сложный соперник, но у нас были ситуации, когда мы могли разрешить ход игры. Мы не забили пенальти. Это все очень отрицательно сказывается на нас. Но в данный момент есть только одна вещь, которую мы должны сделать.

Футбол научил меня за все годы – смотреть на следующий матч и рассматривать его как возможность снова выйти на правильный путь и выполнить цель, которая у нас есть. Сложно, очень сложно.

Поля также не сильно помогают. Ужасное поле, мы вернемся сюда играть в субботу. Огромное количество сложностей, мы не чувствуем комфорт при держании мяча с таким полем. Но тех, кто меня сейчас слушает, это не интересует. Их интересует результат, он интересует всех. А результат – мы проиграли. Я на себя беру ответственность.

- Почему сейчас с таким трудом создаете моменты, что с командой?

– У нас были моменты. В прошлом матче у нас было 14 моментов. У нас нет сложностей в создании явных голевых моментов. У нас был удар головой в перекладину, пенальти, у нас были моменты. Создаем, но не получается их реализовывать.

Это период большой неуверенности, когда ничего не получается. В прошлом году нам не нужно было столько моментов, мы побеждали. Это волна, через которую мы надеемся переплыть намного быстрее.

- Вы дали возможность сыграть футболистам, у которых не так много практики. Вы довольны тем, как они себя проявили?

– Никто не может быть доволен при таком результате. У нас это был план, ротация проводится и в начале матча, и в течение. По стратегии у нас был этот состав. Остался только Алан Патрик, потому что он не сможет играть в следующем матче из-за карточки. Остальные ребята играли, которых ы планировали сегодня использовать в матче.

Это была запланированная ротация. Я не доволен ни моментом, ни своей работой, ни работой своих игроков, ничем. Болельщики недовольны, администрация недовольна. Мы не можем сейчас искать довольство у кого либо. Кто любит "Шахтер" сейчас недоволен – это нормально.

Это глубоко нас поразило, что мы чувствуем сейчас, но таков футбол.