Йовичевич: Пройти дальше - это была наша мечта, и по игре мы этого заслуживали

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал поражение от "Александрии" (1:1, 3:4 пен.) в матче Кубка Украины.

- Печально сейчас в раздевалке... И тренерский штаб печальный. Но мы не разочарованы. Если в течение матчей будет такое настроение, организация игры и инициатива, то можно утверждать, что команда есть. Пенальти, конечно, лотерея, которая могла пойти в чью-либо сторону. Мы поздравляем соперника, который был удачливее и имел больше спокойствия при выполнении пенальти. Но по игре мы не дали абсолютно ничего создать "Александрии". Нейтрализовали все то, что они делали против других команд: вертикальные передачи от Пашаева, борьба за второй мяч, насыщенность в центре поля, стандарты, простота в игре, которая заставляет оппонента все время драться. Мы на это ответили и не дали ничего создать, кроме двух подарков с нашей стороны. Думаю, иначе они не забили бы никогда. Это был наш матч. Возможно, ярко выраженных моментов не было много, но было достаточно эпизодов, когда мы могли закрыть матч. Вспомнить хотя бы подачу Тейлора - если бы пас шел низом... Булеца, Назаренко, Довбик много нагнетали, но не хватило реализации. Претензий к команде нет абсолютно. Чувствуется только большое сожаление. Пройти дальше - это была мечта команды, и по игре мы это заслуживали.

- Хватит команде сил и настроя на игру в понедельник против этого же соперника?

- Конечно, сейчас атмосфера печальная, мы истощились и эмоционально опустошены. Завтра у команды выходной, послезавтра сделаем восстановление. Будет много разговоров психологического плана, чтобы мы были готовы на понедельник. Будет и определенная ротация. Должны переориентироваться на чемпионат и биться в каждом матче, ведь находимся в опасной зоне. Каждый матч для нас является ответственным и очень важным.

- Чем был обусловлен выбор голкипера на эту игру?

- Он нас вел в Кубке, скажем так. Надо отдать должное, мы говорим о хорошем голкипера. Сегодня пригодилась его игра ногами, которая дала в некоторых эпизодах выход из обороны под давлением "Александрии". И, конечно, где-то подсознательно держали в мыслях пенальти. Но не получилось сегодня.

- Болельщики часто спрашивают, когда можно будет увидеть Билла?

- Мы бережем его. Хотим, чтобы на время выступления в первой команде, он был готовым продуктом, а не просто надеждой. Он молодой пацан, который только пришел и должно пройти определенное время адаптации к футболу и к быту, увидел, какие команды играют против него. Сейчас он этот опыт приобретает в дубле и проявляет себя неплохо. Надеемся, что вскоре он сможет нам помочь.

А болельщикам - большое спасибо за поддержку. Их было слышно, и они давали нам ветер в спину, особенно после пропущенного гола. В кубковом матче, когда команда играет хорошо, это значительный удар, и болельщики в этой ситуации предоставили нам сил.

- Несмотря на поражение, вам аплодировали...

- Они видели, что мы отдавали все на футбольном поле, организация игры была хорошей, что мы заслужили победу. Да, мы проиграли, но команда движется вперед, и болельщики это видят. Если будем держаться того же тонуса, успех придет. Я убежден в этом.