Луческу о конфликте с ультрас: Это реклама всему футболу и Динамо в частности

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в эфире программы "Про Футбол Digital" прокомментировал четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором его подопечные одержали победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное время – 0:0) над "Колосом".

- Получилась настоящая кубковая игра, которая длилась 120 минут. В этом матче было все: и основное время, и два экстра-тайма и серия послематчевых пенальти. Моментами на поле доминировала команда соперника, но в целом, мы контролировали ход игры, у нас было больше возможностей забить. Пенальти – это лотерея, и мы в ней оказались более удачливыми.

Поздравляю Бойко, который давно не играл, но вел себя очень спокойно и придал уверенности полевым игрокам, плюс отразил два важнейших одиннадцатиметровых удара.

- В игре было много нарушений правил, одно из них привело к травме Цыганкова. Насколько она серьезна, и каково его состояние?

- Завтра он пройдет обследование, и тогда посмотрим. Он еще перед игрой почувствовал, что ему что-то мешает. Виктор – очень важный игрок для нашей команды. Меня, в первую очередь, интересует, чтобы он был готов к матчу с "Вильярреалом".

- В ответ на баннер болельщиков, на котором написано, чтобы вы ушли, вы машете им рукой, такое их поведение вас не задевает?

- Это реклама всему футболу и "Динамо" в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе, и за границей. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружественно приветствую. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их – по- своему.