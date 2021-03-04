Защитник Динамо: В кубковых играх нет такого понятия, как фаворит или аутсайдер

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от кубкового противостояния с "Колосом", в котором "бело-синие" добыли победу в серии послематчевых пенальти.

- Сегодня выдалась настоящая кубковая битва по своему характеру?

- Нам тренер говорил перед игрой, что в кубковых играх нет такого понятия, как фаворит или аутсайдер. Побеждает характер. Считаю, что мы выиграли потому что были более хладнокровными в серии пенальти.

- До серии пенальти чего не хватало на завершающей стадии атак?

- Наверное, не хватало качественной последней передачи. Из-за этого атаки не завершались эффективно.

- Команда поздравила героя серии пенальти?

- Естественно, все ребята поздравили Дениса. Второй пенальти, который он взял, это, конечно, вратарский опыт.

- Тебя заменили во время экстра-тайма. Волновался перед серией пенальти?

- С тех пор как я в команде, это была третья серия пенальти. В двух предыдущих я не забивал, поэтому, наверное, даже немножко рад, что меня заменили и выпустили свежего игрока, который мог помочь команде в оставшиеся до свистка минуты и в серии пенальти.

- Что спрашивал у тебя Луческу перед заменой?

- После первого экстра-тайма Мистер спрашивал, все ли готовы. Но видно было, что я немного устал, поскольку я пропустил последние пять дней и мне было сложно сыграть 120 минут.

- "Колос" играл не слишком грубо?

- Это футбол, я не могу сказать, что соперник играл чересчур грубо или жестко. Просто иногда они фолили грамотно, вовремя.

- "Динамо" продолжает борьбу во всех трех турнирах, команде по-прежнему предстоит играть по два матча в неделю. Готовы к этому?

- Мы готовились на сборах целенаправленно к такому графику, поэтому, думаю, никаких проблем не будет. Тем более, у нас в обойме достаточно игроков, основной состав это 20-25 игроков.

- Твои партнеры и тренер неоднократно заявляли, что главная цель на сезон – чемпионство. Но по эмоциям в сегодняшней игре было заметно, что Кубок для команды не менее важен…

- Безусловно. Тренер нас настраивал, что нужно выигрывать в каждом матче и Кубок для нас немаловажен. Как говорит Мистер, вы будете рассказывать своим детям не о том, сколько вы матчей провели, а о том, сколько чемпионств, Кубков и прочих трофеев завоевали.