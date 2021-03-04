  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "Нас удивило, что Шахтер не прошел дальше". Каштру – о причинах вылета горняков из Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нас удивило, что Шахтер не прошел дальше". Каштру – о причинах вылета горняков из Кубка Украины

Кубок Украины
(5 голосов)

Наставник недоволен результатом донецкого клуба

"Нас удивило, что Шахтер не прошел дальше". Каштру – о причинах вылета горняков из Кубка Украины

Фото - ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка Украины от "Агробизнеса в овертайме (0:1).

"Мы подходили к сопернику очень серьезно. Прекрасно знали, что наш оппонент находится на первом месте в Первой лиге. Мы знали о качествах противника. Готовились к этому матчу, как абсолютно ко всем – Лиги чемпионов, Лиги Европы, Премьер-лиги. Мы знали, что соперник старается выходить в атаки через своего нападающего, знали, как действуют крайние защитники, как играют центральные защитники, как действуют абсолютно все сектора этой команды. Разбирали очень глубоко.

Мы знали, что после жесткого прессинга выбивали вперед на нападающего, знали, что нам нужно будет использовать наших крайних защитников и вингеров, чтобы вскрыть оборону противника. Мы пересмотрели все и были подготовлены к матчу. Но в то же время очень часто, даже с тем же тренером, с теми же игроками, что в прошлом году, все происходит далеко не так, как мы того ожидаем или как мы думаем. Нас удивило, что мы не смогли пройти. Да, сложного соперника, но также сегодня было очень сложным и поле", - сказал Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (27)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vadooo (Слатино)
04.03.2021 в 14:57
Наверное выгонят Каштру.
Ответить
0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
04.03.2021 в 14:29
Может пора уже перестать думать что вы такие уж не победимые!
Ответить
0
0
Evhen777 (Luhansk)
04.03.2021 в 13:59
"Нас удивило, что Шахтер не прошел дальше"...как бы абстрагируясь от команды, заявил Каштру
Ответить
+1
0
Prach13 (Дрогобич)
04.03.2021 в 12:19
У всiх чемпiонатах так буваэ,тому це скорiше плюс нашому футболу нiж мiнус Шахтарю!Дай Боже до б у нас хочо би половина команд були такими як Шахтёр!
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
04.03.2021 в 12:53
Это на каком языке написано?
Ответить
0
-2
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 13:27
Ты ж типа умный, расшифровуй...)))
+1
0
Cerega15 (Kherson)
04.03.2021 в 13:56
Не получается прочесть, глаза кровоточат.
0
0
avatar
Сокира (New Castle)
04.03.2021 в 14:10
А на йаком йазикє написаний твій нік, Церега15?
+1
0
Cerega15 (Kherson)
04.03.2021 в 14:12
Это личное, Топор. Меня не Сергей зовут, если что
0
0
avatar
Сокира (New Castle)
04.03.2021 в 14:15
Ну, чіво ж лічьнойє!Ти ж під цим нікнеймом тут. І ніякий я не тапор.Тапор твій рот манав.Церега15 Церега спочатку писав нік, а потім - думав :)
0
-1
Cerega15 (Kherson)
04.03.2021 в 14:20
В рот тебя твой батя манал на пару с соседом.
0
0
alex.belogubko (одесса)
04.03.2021 в 11:57
шара не прошла а унижение от клуба 1 лиги войдёт в историю позора ШД
Ответить
+7
0
football_soccer (Украина)
04.03.2021 в 11:03
Имея настолько богатый выбор игроков на всех позициях , он выпускает Болбата, Судакова, Коноплянку, никакущего пижона Патрика, грузин в защите вообще обморок. Понятное дело что это кубок и состав надо разбавить , но одно дело разбавить резервом, а другое выпустить сплошной резерв, причем самое худшее сочетание по всем позициям. На что он рассчитывал? Не с аматорами же приехал играть. Дядя не в себе. По ходу депрессия из-за того, что не дали ему лучшего тренера всея галактики.Никогда вот этого вот "отдыха" в кубковых матчах не понимал. Ну выпусти ты основу на первый тайм, они сделают игру и снимай в перерыве лидеров, пускай отдыхают, раз устали. Но нет же, надо выпустить днарей, что бы потом все равно выпускать основу. По итогу и результата нет и отдыха не было. И вот логика всего этого??
Ответить
+3
0
килия12 (Одесса)
04.03.2021 в 10:47
Ну и терпения у ахмет-хана!столько терпеть этого недоу.ка!ну хозяин-барин!
Ответить
+4
0
alex.belogubko (одесса)
04.03.2021 в 10:44
кого ты выставил на игру --что за состав --опустили вас на землю а это войдёт в историю клуба позорники
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.03.2021 в 10:28
Плохому танцору ... кто заставил таким составом играть )))?? Болбат, Хочолава, Судаков, Коноплянка, Майкон и тормоз Патрик... они даже Агробизнес не усилили б )))) похоже команда склонна попрощаться с Каштру.
Ответить
+3
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
04.03.2021 в 10:26
Получили от первой лиги?! Кричали зато, что первая лига слаба, некому пополнить УПЛ... Вот так вам за это и надо! Так и надо, надо, надо!!! С такой игрой марш на мини футбольные площадки! Золотые слова сказал Лёша Белик после этого матча! Цитирую: "Я не считаю, что Шахтер недооценил Агробизнес. Шахтер хотел играть, хотел выиграть, но другой вопрос, как он играл? Шахтер сейчас однообразно играет, и он не представляет какой-то угрозы для соперников. Они играют либо в мелкий пас, либо в дриблинг, у команды нет ни прострелов, ни ударов по воротам. Такое ощущение, что запретили бить издалека". Вот так вот! Да и Верес дал настоящий бой Заре! Так что пора расширять УПЛ до 18 клубов! Вполне!!И проводить полноценный чемпионат!
Ответить
+5
-3
мандаринович (Львов)
04.03.2021 в 10:10
"Нас удивило, что Шахтер не прошел дальше". А уж как мы "okcherely" и обрадовались!
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.03.2021 в 10:09
Это - финиш!
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 10:26
Це - поччаток фініша (фінити ла трагедії).
Ответить
+3
0
мандаринович (Львов)
04.03.2021 в 10:06
В Мариуполе прекрасное поле! И преданные и любящие болельщики.
Ответить
+4
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
04.03.2021 в 10:20
Там пока стадик на реконструкции...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 10:28
І усі документи про реєстрацію.
Ответить
+1
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.03.2021 в 09:53
"но также сегодня было очень сложным и поле" - саме тому в шахтьора найбільше "кабінетних" перемог.
Ответить
+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 10:27
Сьогодні перед жеребкуванням Агробізнесу зарахують 0-3 за погане поле...)
Ответить
+2
-1
Golfik25 (Киев)
04.03.2021 в 09:42
нас удивило, что Агробизнес умеет играть, а мы нет. Нас удивило, что Агробизнес решил дать нам великим и великолепным бой. Нас удивило, что Агробизнес не поддался нам.
Ответить
+10
-1
Djon (Киев)
04.03.2021 в 09:22
"Готовились к этому матчу, как абсолютно ко всем – Лиги чемпионов, Лиги Европы, Премьер-лиги." нещодавно було цікаве відео про передматчеву підготовку до гри із Зарею.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...