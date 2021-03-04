"Нас удивило, что Шахтер не прошел дальше". Каштру – о причинах вылета горняков из Кубка Украины

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка Украины от "Агробизнеса в овертайме (0:1).

"Мы подходили к сопернику очень серьезно. Прекрасно знали, что наш оппонент находится на первом месте в Первой лиге. Мы знали о качествах противника. Готовились к этому матчу, как абсолютно ко всем – Лиги чемпионов, Лиги Европы, Премьер-лиги. Мы знали, что соперник старается выходить в атаки через своего нападающего, знали, как действуют крайние защитники, как играют центральные защитники, как действуют абсолютно все сектора этой команды. Разбирали очень глубоко.

Мы знали, что после жесткого прессинга выбивали вперед на нападающего, знали, что нам нужно будет использовать наших крайних защитников и вингеров, чтобы вскрыть оборону противника. Мы пересмотрели все и были подготовлены к матчу. Но в то же время очень часто, даже с тем же тренером, с теми же игроками, что в прошлом году, все происходит далеко не так, как мы того ожидаем или как мы думаем. Нас удивило, что мы не смогли пройти. Да, сложного соперника, но также сегодня было очень сложным и поле", - сказал Каштру.