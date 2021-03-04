Береза: Сейчас Днепр-1 стоит на пороге создания хорошей, прогрессирующей команды

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал поражение четвертьфинального матча Куба Украины от "Александрии" (1:1, 3:4 по пенальти).

- К сожалению, сегодня фарт был не на нашей стороне. Пожалуй, это один из основных аспектов сегодняшнего результата. Мы еще не научились использовать, например, те ситуации, когда у нас на одного игрока больше. Но, мы сейчас стоим на пороге создания хорошей, прогрессирующей команды. Наши соперники играют одним составом уже не менее пяти лет с одним тренером.

"Александрия" прогрессирует, она играла в еврокубках, а с другой стороны наш клуб только второй сезон выступает в УПЛ. Однако, я считаю, что у нас все еще впереди. Хочется только пожелать нашим нападающим большей эффективности. Ну, а в игре еще команда будет разбираться - это будет работа тренерского штаба, который скажет где, что и как. Не будем забывать и о матче между нашими командами 8 марта в чемпионате. После него уже подведем итоги. Кстати, хочу отдельно поблагодарить персонала "Днепр-Арены", потому что команды сегодня, 3 марта, играли на одном из лучших газонов Украины. Благодаря этому футболисты могли показать свои лучшие качества.

- Ваша семья где будет 8 Марта?

- Я буду на стадионе. Жена тоже будет на игре. И у меня три дочери и все они также будут на нашем матче.

- Фактически это уже четвертое поражение от "Александрии". Как будете взламывать эту неприятную традицию?

- Давайте подождем 8 марта. Тогда и я, и вся команда точно сумеем ответить на этот вопрос.

Игорь Йовичевич и дальше будет иметь доверие со стороны руководства клуба?

- К нему несомненное доверие. Хочу прокомментировать эти слухи из Интернета, будто мы предлагали какому-то тренеру из Румынии или из Молдовы место в клубе, то все это — неправда. У нас полное доверие к главному тренеру. Я вижу и знаю, как работает тренерский штаб, поэтому убежден, что у нас все впереди.