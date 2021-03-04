  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Береза: Сейчас Днепр-1 стоит на пороге создания хорошей, прогрессирующей команды
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза: Сейчас Днепр-1 стоит на пороге создания хорошей, прогрессирующей команды

Кубок Украины
(1 голосов)

Президент днепровского клуба уверен, что команда проявит еще себя

Береза: Сейчас Днепр-1 стоит на пороге создания хорошей, прогрессирующей команды

СК Днепр-1

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал поражение четвертьфинального матча Куба Украины от "Александрии" (1:1, 3:4 по пенальти).

- К сожалению, сегодня фарт был не на нашей стороне. Пожалуй, это один из основных аспектов сегодняшнего результата. Мы еще не научились использовать, например, те ситуации, когда у нас на одного игрока больше. Но, мы сейчас стоим на пороге создания хорошей, прогрессирующей команды. Наши соперники играют одним составом уже не менее пяти лет с одним тренером.

"Александрия" прогрессирует, она играла в еврокубках, а с другой стороны наш клуб только второй сезон выступает в УПЛ. Однако, я считаю, что у нас все еще впереди. Хочется только пожелать нашим нападающим большей эффективности. Ну, а в игре еще команда будет разбираться - это будет работа тренерского штаба, который скажет где, что и как. Не будем забывать и о матче между нашими командами 8 марта в чемпионате. После него уже подведем итоги. Кстати, хочу отдельно поблагодарить персонала "Днепр-Арены", потому что команды сегодня, 3 марта, играли на одном из лучших газонов Украины. Благодаря этому футболисты могли показать свои лучшие качества.

- Ваша семья где будет 8 Марта?

- Я буду на стадионе. Жена тоже будет на игре. И у меня три дочери и все они также будут на нашем матче.

- Фактически это уже четвертое поражение от "Александрии". Как будете взламывать эту неприятную традицию?

- Давайте подождем 8 марта. Тогда и я, и вся команда точно сумеем ответить на этот вопрос.

Игорь Йовичевич и дальше будет иметь доверие со стороны руководства клуба?

- К нему несомненное доверие. Хочу прокомментировать эти слухи из Интернета, будто мы предлагали какому-то тренеру из Румынии или из Молдовы место в клубе, то все это — неправда. У нас полное доверие к главному тренеру. Я вижу и знаю, как работает тренерский штаб, поэтому убежден, что у нас все впереди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Saturn (Киев)
04.03.2021 в 15:09
Береза то Береза, а финансирует клуб Беня? Тогда Береза-это Палкин
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...