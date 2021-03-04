Хавбек Динамо: Колос- не очень удобный соперник

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал победу над "Колосом" в серии пенальти.

- Да какой я герой, герой встречи - Денис Бойко. Спасибо ему, он, конечно, выручил. Особенно пятый пенальти, как он остался на месте, прочитал этот удар. Остается только поздравить наших преданных болельщиков. Идем дальше к трофею.

- С какой установкой ты выходил на поле? Что нужно было менять?

- Тренер по большому счету почти ничего мне не говорил в этот момент, потому что было мало времени. Мы быстро вышли. Я просто вышел на позицию Сергея Сидорчука и должен был делать то, что и всегда в этой зоне.

- Эти замены не были связаны с тем, кто лучше готов к серии пенальти?

- Нет, по поводу серии пенальти на тот момент разговоров еще не было.

- Ты не был в первой пятерке. Ожидал, что до тебя дойдет очередь?

- Хотелось, чтобы до меня очередь не дошла, чтобы мы выиграли в первые пять ударов. Но так получилось, что мне нужно было бить. Слава Богу, забил.

- В предыдущий раз ты участвовал в серии пенальти в финале Кубка прошлого сезона. Обычно волнуешься перед серией?

- В финале в Харькове я исполнял пятый удар. В этот раз я спокойнее подходил к мячу. А тогда сердце очень сильно билось. Но я справился с эмоциями и реализовал удар. В этот раз было чуть проще.

- Чего не хватало команде чтобы не доводить дело до серии пенальти?

- Это больше вопрос к тренерскому штабу. Они укажут нам на наши ошибки. Но соперник для нас не очень удобный, они играли от обороны, которую было тяжело вскрывать. Поэтому мы создавали немного моментов у их ворот.

- Соперник порой играл чересчур грубо?

- Конечно, как в любой игре, были нюансы, вопросы к арбитрам, но не будем комментировать судейство.