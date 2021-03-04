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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Украины

Кубок Украины
(4 голосов)

Кто сыграет в финале?

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Украины

Фото - Павел Кубанов / УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Украины. Жребий слепой, поэтому каждый соперник мог сыграть с каждым.

На этой стадии турнира сыграют три представителя УПЛ ("Динамо", "Заря" и "Александрия"), а также одна команда из Первой лиги ("Агробизнес").

Точно можно сказать, что хозяином поля в своём матче станет "Агробизнес" как представитель низшего дивизиона. Однако стадион в Волочиске не соответствует требованиям полуфинального раунда Кубка, поэтому, как в 1/4 и 1/8 финала, лидеру Первой лиги придётся искать нейтральное поле или провести встречу на стадионе соперника.

Матчи состоятся 21 апреля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ

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ОНЛАЙН

11:56 Спасибо, что следили за жеребьёвкой Кубка Украины вместе с нами. Всем UA-Футбол!

11:53 В декабре 2020-го "Александрия" и "Заря" встречались последний раз. Тогда победу одержали луганчане как раз на поле соперника 2:0. "Агробизнес" и "Динамо" ранее не встречались, но матч 1/4 финала Кубка против "Шахтёра" волочицы проводили на клубной арене киевлян.

11:48 Дополнительная жеребьёвка для определения хозяина финала Кубка Украины. "Хозяином" финала станет победитель пары "Агробизнес" - "Динамо". К слову, финал будет принимать Тернополь.

11:44 Итак, результаты жеребьёвки. "Заря" отправится в Александрию, а "Агробизнес" на нейтральном поле примет "Динамо"!

11:42 Жеребьёвка стартует! Результаты смотрите выше.

11:39 "Давно не помню, чтобы четвертьфиналы Кубка были настолько напряжёнными. У "Колоса" был матч-болл в серии пенальти. Но тем футбол и интересен, что футбол непредсказуемый. Тем и интересен этот турнир", - говорит Сергей Нагорняк.

11:33 Почётные гости жеребьёвки, которые и будут вынимать шарики из корзин, - главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и Александра Лобода.

11:30 Коротко о результатах матчей 1/4 финала

"Верес" - "Заря" 1:2. ВИДЕО
"Динамо" - "Колос" 0:0 / 4:3 пен. ВИДЕО
"Днепр-1" - "Александрия" 0:0 / 3:4 пен. ВИДЕО
"Агробизнес" - "Шахтёр" 1:0 ОТ. ВИДЕО

11:25 Всем привет и добро пожаловать на церемонию жеребьёвки предпоследнего раунда второго по статусу турнира страны! Сегодня мы узнаем, с кем командам предстоит сыграть на пути к решающему матчу Кубка.

ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Александрия Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (33)
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usovvictor (Kharkov)
04.03.2021 в 14:55
...только нейтральные поля - никаких поблажек, тогда и футбол будет явным...
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0
0
Виктор Валерьевич (Луганск)
04.03.2021 в 14:48
Чего-то рано все Алексов со счетов списывают. У них-то как раз сверхмотивация будет в финал пройти. Они сами прекрасно понимают, что 3-е место им вряд ли светит. У Зорьки вариантов больше, поэтому настоить их будет сложнее. Насчет другой пары: если Динамо с агрономами будет играть на Олимпийском, то победа у них в кармане. Чем хуже газон, тем удобнее играть командам с меньшим индивидуальным классом игроков.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
04.03.2021 в 14:45
Все для Динамо
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+1
-2
LAZ E183 (Рига)
04.03.2021 в 14:22
Не здивуюся фіналу "Агробізнес" - "Зоря". Який виграє Агробізнес. Це, звісно, не без долі жарту, але мегареспект Чижевському і Ко. Повторили подвиг Карпат (які тоді грали в Першій лізі) з Юрієм Михайловичем Дячуком-Ставицьким 2005 року.
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.03.2021 в 14:35
Тоді були КАРПАТИ, а тепер...
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0
0
football_soccer (Украина)
04.03.2021 в 13:33
предсказуемо. Зарю и Динамо развели "удачным совпадением". Но думаю, у Агробизнеса шансов совсем мало будет против Динамо. Потому что в отличии от Шахтера, игроки Динамо БЬЮТ по воротах )) да и к тому же, дед слишком хитрый, и вслед за Каштру не облажается. А в другом матче вообще не факт, что Заря пройдет. Скорее финал Динамо- Александрия
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+3
-1
LAZ E183 (Рига)
04.03.2021 в 14:27
В Динамо малюнок гри на голову краще за Шахтар. А в Агробізнесу буде шанс завдяки Караваєву і Шепелєву.
Ответить
+1
0
Evhen777 (Luhansk)
04.03.2021 в 12:44
если Агробизнес, следом за Шахтой ещё и Дынамо вынесет...буду стоя аплодировать этому суперклубу
Ответить
+2
-4
Некр!т (Дзвонимісто)
04.03.2021 в 12:55
а фіналі ще й Зорю і виграти ЛЄ
Ответить
+5
-1
oda1979 (Запорожье)
04.03.2021 в 12:59
А потом победа в ЛЧ, покупка Мбаппе, Халанда..и тут я проснулся
+4
-1
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 13:02
Лучше б дальше спал...)))
+4
0
Evhen777 (Luhansk)
04.03.2021 в 14:04
подколол...)))
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 12:37
Шахта влетела агробизнесу? е..ть-копать!!)) предполагается финал Зоря-ДК
Ответить
+2
0
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 13:01
Ты сутки был в отключке?)))
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 13:41
прикинь, иногда в жизни бывают дела поважнее, чем знать исходы всех кубковых баталий сразу после их завершения)
+1
0
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 13:43
Ну да.. Бабы, водка, патефон)))
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 13:59
тебе видней)
+1
0
oda1979 (Запорожье)
04.03.2021 в 12:36
Подлог. Очевидно, что результаты подтасованы. шарики были разной температуры, размера и квадратности и веса. Поверхность шаров имела разную шероховатость и пупырчатость. если по честному, то пары должны быть такими: Агробизнес - Шахтер, ДК-Киль.
Ответить
0
-4
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 13:00
Простите, а Киль какой, гандбольный или корабельный?...
Ответить
+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
04.03.2021 в 12:11
Налаштовувати Агробізнес на бій з Динамо буде точно легко.
Ответить
+2
0
givchak (Дрогобич)
04.03.2021 в 12:27
ага, для початку домовитись з Динамо провести домашній матч на стадіоні "Динамо"
Ответить
0
-2
alktus (Хмельницкий)
04.03.2021 в 12:11
Скорее всего Динамо - Заря будет финал. Во всяком случае я так хотел бы .
Ответить
+2
-1
Хмельничанин (Хмельницький)
04.03.2021 в 12:08
Для пана Олега Собуцького. Зіграйте матч в Тернополі та попробуйте поле для фіналу.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
04.03.2021 в 11:59
Интересная пары. Динамо обязано играть в финале, но если Агро будет играть как с Шахтером то большие шансы, пройти и у них. Во всяком случае, пара интересная и заруба будет серьезная.
Ответить
+2
-1
Vitek49 (Днепр)
04.03.2021 в 11:59
А кто-то сомневался, что суркам выпадет Агробизнес?
Ответить
+1
-11
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 12:01
Так і наперсточнику випав Агробізнес...
Ответить
+9
-1
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 12:21
А кто-то сомневался , что кротам выпадет Агробизнес?)))
Ответить
+9
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
04.03.2021 в 13:00
в хтось мав сумніви, що кроти прогають Агробізнесу
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 14:10
Ніхто...)
0
-1
alex.belogubko (одесса)
04.03.2021 в 11:54
Агро давай в Одессу повезёт
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
04.03.2021 в 11:53
Динамо обязано играть в финале. А Агробизнес имеет шанс второй скальп снять в коллекцию:)
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+4
-3
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Rezerf (Чернігів)
04.03.2021 в 12:27
Третій. Перед кротами була Ворскла.
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+5
0
royalstas (Вінниця)
04.03.2021 в 11:48
Звуковика потрібно міняти....) Здається навіть я б краще впорався.....
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0
0


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