Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Украины. Жребий слепой, поэтому каждый соперник мог сыграть с каждым.

На этой стадии турнира сыграют три представителя УПЛ ("Динамо", "Заря" и "Александрия"), а также одна команда из Первой лиги ("Агробизнес").

Точно можно сказать, что хозяином поля в своём матче станет "Агробизнес" как представитель низшего дивизиона. Однако стадион в Волочиске не соответствует требованиям полуфинального раунда Кубка, поэтому, как в 1/4 и 1/8 финала, лидеру Первой лиги придётся искать нейтральное поле или провести встречу на стадионе соперника.

Матчи состоятся 21 апреля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ

"Агробизнес" - "Динамо"

"Александрия" - "Заря"

ОНЛАЙН

11:56 Спасибо, что следили за жеребьёвкой Кубка Украины вместе с нами. Всем UA-Футбол!

11:53 В декабре 2020-го "Александрия" и "Заря" встречались последний раз. Тогда победу одержали луганчане как раз на поле соперника 2:0. "Агробизнес" и "Динамо" ранее не встречались, но матч 1/4 финала Кубка против "Шахтёра" волочицы проводили на клубной арене киевлян.

11:48 Дополнительная жеребьёвка для определения хозяина финала Кубка Украины. "Хозяином" финала станет победитель пары "Агробизнес" - "Динамо". К слову, финал будет принимать Тернополь.

11:44 Итак, результаты жеребьёвки. "Заря" отправится в Александрию, а "Агробизнес" на нейтральном поле примет "Динамо"!

11:42 Жеребьёвка стартует! Результаты смотрите выше.

11:39 "Давно не помню, чтобы четвертьфиналы Кубка были настолько напряжёнными. У "Колоса" был матч-болл в серии пенальти. Но тем футбол и интересен, что футбол непредсказуемый. Тем и интересен этот турнир", - говорит Сергей Нагорняк.

11:33 Почётные гости жеребьёвки, которые и будут вынимать шарики из корзин, - главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и Александра Лобода.

11:30 Коротко о результатах матчей 1/4 финала

"Верес" - "Заря" 1:2. ВИДЕО

"Динамо" - "Колос" 0:0 / 4:3 пен. ВИДЕО

"Днепр-1" - "Александрия" 0:0 / 3:4 пен. ВИДЕО

"Агробизнес" - "Шахтёр" 1:0 ОТ. ВИДЕО

11:25 Всем привет и добро пожаловать на церемонию жеребьёвки предпоследнего раунда второго по статусу турнира страны! Сегодня мы узнаем, с кем командам предстоит сыграть на пути к решающему матчу Кубка.

ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ