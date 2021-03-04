Хавбек Зари: Рады, что выиграли у такого сильного соперника, как Верес

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в интервью Футбол NEWS прокомментировал победу над "Вересом" в 1/4 Кубка Украины (2:1).

"Хороший соперник, физически сильный. Тяжелый матч для нас с учетом встречи против "Шахтера" 3 дня назад, потеряли там много сил. Во втором тайме физическое состояние стало лучше.

Но такое поле – ноги проседают, тяжело уже было. "Верес" даже в меньшинстве нам пару раз угрожал на контратаках. Рады, что выиграли у хорошего соперника", – сказал Кочергин.