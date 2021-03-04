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Хавбек Зари: Рады, что выиграли у такого сильного соперника, как Верес
Он стал автором одного из голов своей команды
ТК Футбол
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в интервью Футбол NEWS прокомментировал победу над "Вересом" в 1/4 Кубка Украины (2:1).
"Хороший соперник, физически сильный. Тяжелый матч для нас с учетом встречи против "Шахтера" 3 дня назад, потеряли там много сил. Во втором тайме физическое состояние стало лучше.
Но такое поле – ноги проседают, тяжело уже было. "Верес" даже в меньшинстве нам пару раз угрожал на контратаках. Рады, что выиграли у хорошего соперника", – сказал Кочергин.
Напомним, что Владислав Кочергин стал автором одного из голов своей команды.
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