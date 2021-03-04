  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Хавбек Зари: Рады, что выиграли у такого сильного соперника, как Верес
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Зари: Рады, что выиграли у такого сильного соперника, как Верес

Кубок Украины
(1 голосов)

Он стал автором одного из голов своей команды

Хавбек Зари: Рады, что выиграли у такого сильного соперника, как Верес

ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в интервью Футбол NEWS прокомментировал победу над "Вересом" в 1/4 Кубка Украины (2:1).

"Хороший соперник, физически сильный. Тяжелый матч для нас с учетом встречи против "Шахтера" 3 дня назад, потеряли там много сил. Во втором тайме физическое состояние стало лучше.

Но такое поле – ноги проседают, тяжело уже было. "Верес" даже в меньшинстве нам пару раз угрожал на контратаках. Рады, что выиграли у хорошего соперника", – сказал Кочергин.

Напомним, что Владислав Кочергин стал автором одного из голов своей команды.

Читайте также Бельгийский клуб хотел подписать Кочергина, Зарю не устроила предложенная сумма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...