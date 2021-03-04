Чижевский: Шахтер чаще контролировал мяч, но его преимущество не было ощутимым

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о премиальных, которые обещаны клубным руководством его подопечным за сенсационную победу над "Шахтером".

"Конкретную сумму озвучивать не буду. Если откровенно, сам не знаю. Накануне поединка с"горняками" учредитель ФК"Агробизнес" Олег Собуцкий нас проинформировал, что в случае выхода в полуфинал команду ждет вознаграждение. Посерьезнее, чем за победу в календарном матче чемпионата Украины.

Я всегда придерживался мнения, чтобы взять верх над фаворитом, нужны запредельная самоотдача, чтобы кураж поймал наш вратарь и немного фарта. Вчера так все произошло. Впрочем, хотя"Шахтер" и чаще контролировал мяч, нельзя сказать, что его преимущество было ощутимым.

При таком развитии событий я чувствовал, что и у нас будут голевые моменты. Только нужно потерпеть и дождаться своего часа. Mои подопечные четко выполнили установку.

После вчерашнего матча поймал себя на мысли, что приятно быть причастным к написанию истории. "Агробизнес" под моим руководством впервые победил команду такого высокого уровня, что позволило открыть дверь в полуфинал Кубка Украины, где футболисты из Волочиска раньше не выступали. Также впервые"Агробизнес" ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы перволигового чемпионата страны. Очень хочется надеяться, что с приоритетной целью на сезон - завоеванием путевки в элитный дивизион, сумеем справиться", - сказал Чижевский.