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Вирт: Забили чистый гол при 1:1, но судья не засчитал
Наставник "Вереса" - о матче против "Зари"
Скриншот Профутбол
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды от "Зари" в четвертьфинале Кубка Украины (1:2).
- Не хватило забитого гола. Поблагодарил футболистам за игру. Волнение было, потому что не сыграли ни одного официального матча, а "Заря" уже была в игровом тонусе. Мы ни в чем не уступили "Заре".
Да, обидные два гола. Но можно сказать, что забили чистый гол при 1:1, но судья не засчитал. Кто знает, как бы тогда игра сложилась. Считаю, мы играли против очень сильной команды, которая всех обыгрывает в Украине. Горжусь, что у меня такая команда. Если так продолжим - выполним задачи, которые перед нами стоят.
Мы создали много. Мне кажется, ни одна команда столько не создала против "Зари". Мы пересмотрели 5 матчей - ни "Десна", ни "Александрия", ни "Шахтер" не создали столько моментов, сколько мы.
Может, чуть не хватило мастерства, фарта. Поле было тяжелым. Мы в Турции тренировались на других полях. Может, немного не хватило сил. Радует, что есть голевые моменты. Но тут уже надо работать на тренировках.
Мы смотрели в раздевалке - гол был чистый. Ну арбитры ошиблись - и ошиблись. Имеем, что имеем.
- Довольны судейством?
- Как может команда 7 лет базироваться в Запорожье и назначают арбитра из Запорожья? Они ходят вместе в сауну, в ресторан, вместе едят. И приезжает судья, который вместе с командой и судит. Вообще не могу этого понять.
Понимаю, что будут рассказывать, что "Заря" луганская. Но Луганска у нас уже 7 лет нет. Думаю, рокировку должны делать и те, кто отвечает за судейство, - сказал Вирт.
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