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Луческу: Жаль, что на игру с Колосом пришло мало болельщиков

Кубок Украины
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Луческу: Жаль, что на игру с Колосом пришло мало болельщиков

Фото: Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал экспресс-комментарий клубным медиа после победы в четвертьфинальном матче Кубка Украины против "Колоса".

- Таких матчей у меня было достаточно много. Сегодня получилась хорошая игра – жаль, болельщиков пришло мало. Играли две крепкие команды, подготовленные, раз выдержали все 120 минут. Считаю, что мы победили заслуженно, поскольку создали больше моментов возле ворот соперника и контролировали ход матча.

- Насколько важно сохранять победный дух, особенно перед важными матчами еврокубков?

- Мы думаем о "Минае"и сейчас уже начинаем готовиться к предстоящему поединку. Будет еще одна сложная игра. Мы не загадываем наперед, а готовимся от матча к матчу. Необходимо будет восстановиться после сегодняшней игры. И лишь после "Миная", дай Бог в хорошем настроении, будем готовиться к еврокубкам.

Также есть у нас проблемы с травмированными. К сожалению, сегодня еще потеряли Цыганкова. Это вдобавок к Вербичу, Гармашу, Попову, Кендзере, Шепелеву. Есть проблемы, которые нужно решать.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев

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