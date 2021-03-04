Чижевский - о жеребьевке 1/2 финала Кубка Украины: После Шахтера уже можно быть готовым ко всему

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины.

"С кем хотелось помериться силами дальше? Знаете, на этой стадии слабых уже быть не может. И все же я был не против, чтобы соперником "Агробизнеса" стала "Александрия". И не только потому, что мне импонирует стиль "горожан", их бойцовая характер. Просто появилась бы еще одна возможность встретиться с главным тренером александрийцев Владимир Шаран - моим кумом.

Но сегодня жребий выбрал нам в соперники еще одного гранда - "Динамо". Знаете, если честно, то после четвертьфинала с "Шахтером" уже ко всему можно быть готовыми. Динамовцы такие же люди, со своими достижениями и недостатками, поэтому надо просто играть в футбол. И помнить, что когда демонстрируешь свои лучшие качества, то, казалось бы, невозможное становится реальностью", - сказал Чижевский.