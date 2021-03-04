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Чижевский - о жеребьевке 1/2 финала Кубка Украины: После Шахтера уже можно быть готовым ко всему

Кубок Украины
(1 голосов)

Матч состоится 21 апреля

Чижевский - о жеребьевке 1/2 финала Кубка Украины: После Шахтера уже можно быть готовым ко всему

ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины.

"С кем хотелось помериться силами дальше? Знаете, на этой стадии слабых уже быть не может. И все же я был не против, чтобы соперником "Агробизнеса" стала "Александрия". И не только потому, что мне импонирует стиль "горожан", их бойцовая характер. Просто появилась бы еще одна возможность встретиться с главным тренером александрийцев Владимир Шаран - моим кумом.

Но сегодня жребий выбрал нам в соперники еще одного гранда - "Динамо". Знаете, если честно, то после четвертьфинала с "Шахтером" уже ко всему можно быть готовыми. Динамовцы такие же люди, со своими достижениями и недостатками, поэтому надо просто играть в футбол. И помнить, что когда демонстрируешь свои лучшие качества, то, казалось бы, невозможное становится реальностью", - сказал Чижевский.

Напомним, что матч "Агробизнес"-"Динамо" состоится 21 апреля.

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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usovvictor (Kharkov)
04.03.2021 в 19:45
...кум-это сила, после встречи могут и не отойти на игру.......
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Stuntriding (Киев)
04.03.2021 в 18:03
Конечно за игру с кротами и победу, Уважение. Но вы уж простите, но сказке пора заканчиваться. Повеселились после кротов, попрыгали и хватит. С ДК вам тягаться рановато. Так что финал будет ДК-Заря. Александрия хорошая команда, но увы, Заря сильнее. И давайте смотреть трезво. Вот даже представить себе, на секунду. Ну взял Агро кубок, попал на отбор в ЛЕ, дальше что? Где вы играть будете отборы, на каком поле, каком стадионе? Ну и нет ни капли сомнения, кто бы не попал в соперники, Агро дальше не пройдёт. Кроты это была случайность, простая случайность и ничего более.
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0
-1
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usovvictor (Kharkov)
04.03.2021 в 19:42
...хоть я и сторонник Динамо, но не "говори "гоп"" раньше времени, ... желание, + на своем поле+удача..., и что тогда...?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 16:03
ТОЛЬКО ФАКТЫ: Матч Агробизнес - Шахтер, около 110-тая минута матча, Майкон принял мяч на своей территории поля Комментатор: ""Майкон технічно по-бразильські прийняв м*яч від захисника""
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 16:14
добавлю от себя: "нападник Агробізнесу безтолково прийняв м*яч, незгарбно ударив по ньому не зовсім робочою ногою І випадково поцілив м*ячем в кут нестандартно завеликих воріт Шахтаря".
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 15:46
но лучше встретиться с кумом в финале
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+1
-1


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