Хавбек Вереса: В матче с Зарей нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения

Футболист "Вереса" Сергей Шестаков в интервью ТК "Футбол" поделился мнением о матче Кубка Украины против "Зари" (1:2).

"Считаю нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения. У нас были моменты и мяч в штангу попадал. Бывают такие матчи, когда мяч залетает в ворота, но сегодня было по-другому.

Мы знаем, что у нас самые лучшие болельщики, которые нас поддерживают. Мы им очень благодарны и старались показать хорошую игру", - заявил Шестаков.