  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Хавбек Вереса: В матче с Зарей нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Вереса: В матче с Зарей нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения

Кубок Украины
(1 голосов)

Верес в Кубке не смог пройти Зарю

Хавбек Вереса: В матче с Зарей нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения

veres.rv.ua

Новина українською

Футболист "Вереса" Сергей Шестаков в интервью ТК "Футбол" поделился мнением о матче Кубка Украины против "Зари" (1:2).

"Считаю нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения. У нас были моменты и мяч в штангу попадал. Бывают такие матчи, когда мяч залетает в ворота, но сегодня было по-другому.

Мы знаем, что у нас самые лучшие болельщики, которые нас поддерживают. Мы им очень благодарны и старались показать хорошую игру", - заявил Шестаков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно) Сергей Шестаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Саня Лиман (Днепр)
04.03.2021 в 20:47
Хрень полная без мастерства не забьёшь.Сравним % моментов и реализацию. В этом мастерство и заключается.Пора быуже утереть сопли и играть дальше.
Ответить
0
0
дедушка (Сумы)
04.03.2021 в 20:40
Ты правильно сказал,никто не знает.А раз никто не знает,то всё это бла.бла,бла.Или боишься Зарю?
Ответить
0
0
avatar
pofig 50 (Олександрія)
04.03.2021 в 18:49
Зоря пройшла на шару..Коли б був зарахований другий справедливий гол у ворота Зорі,хто зна,як би все повернулося далі..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...