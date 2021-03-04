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Хавбек Вереса: В матче с Зарей нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения
Верес в Кубке не смог пройти Зарю
veres.rv.ua
Футболист "Вереса" Сергей Шестаков в интервью ТК "Футбол" поделился мнением о
"Считаю нам не хватило немного везения. Не мастерства, а именно везения. У нас были моменты и мяч в штангу попадал. Бывают такие матчи, когда мяч залетает в ворота, но сегодня было по-другому.
Мы знаем, что у нас самые лучшие болельщики, которые нас поддерживают. Мы им очень благодарны и старались показать хорошую игру", - заявил Шестаков.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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Саня Лиман (Днепр)
04.03.2021 в 20:47
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дедушка (Сумы)
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pofig 50 (Олександрія)
04.03.2021 в 18:49
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