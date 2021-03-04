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Голкипер Агробизнеса: Патрик бил пенальти больше по мне, но я стоял до конца
Шахтер так и не забил Агробизнесу
shakhtar.com
"Агробизнес" сенсационно
"Перед матчем я смотрел приблизительно, кто как бьет пенальти. Патрик бил больше по мне, но я стоял до конца.
Какие могут быть эмоции, когда выигрываешь у чемпиона Украины и у команды, которая дважды обыграла "Реал"? Это просто фантастика. Мы немного верили, что сможем победить. Мы очень довольны", - сказал Мозиль.
Напомним, что в полуфинале "Агробизнес" встретится с киевским "Динамо".
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