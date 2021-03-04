Голкипер Агробизнеса: Патрик бил пенальти больше по мне, но я стоял до конца

"Агробизнес" сенсационно прошел "Шахтер" в 1/4 финала Кубка Украины (1:0) . Вратарь номинальных хозяев Олег Мозиль в интервью ТК "Футбол" прокомментировал исход встречи.

"Перед матчем я смотрел приблизительно, кто как бьет пенальти. Патрик бил больше по мне, но я стоял до конца.

Какие могут быть эмоции, когда выигрываешь у чемпиона Украины и у команды, которая дважды обыграла "Реал"? Это просто фантастика. Мы немного верили, что сможем победить. Мы очень довольны", - сказал Мозиль.