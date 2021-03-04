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Голкипер Агробизнеса: Патрик бил пенальти больше по мне, но я стоял до конца

Кубок Украины
(1 голосов)

Шахтер так и не забил Агробизнесу

Голкипер Агробизнеса: Патрик бил пенальти больше по мне, но я стоял до конца

shakhtar.com

Новина українською

"Агробизнес" сенсационно прошел "Шахтер" в 1/4 финала Кубка Украины (1:0). Вратарь номинальных хозяев Олег Мозиль в интервью ТК "Футбол" прокомментировал исход встречи.

"Перед матчем я смотрел приблизительно, кто как бьет пенальти. Патрик бил больше по мне, но я стоял до конца.

Какие могут быть эмоции, когда выигрываешь у чемпиона Украины и у команды, которая дважды обыграла "Реал"? Это просто фантастика. Мы немного верили, что сможем победить. Мы очень довольны", - сказал Мозиль.

Напомним, что в полуфинале "Агробизнес" встретится с киевским "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск) Олег Мозиль
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2021 в 18:01
патрик - тупое медлительное чмо!
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LAZ E183 (Рига)
04.03.2021 в 17:16
Абсолютно правильно. Ніякого гадання. Лише по м'ячу. Он Сарнавський вже продемонстрував, чого варте гадання. Паньків двічі реагував по м'ячу - двічі відбив.
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