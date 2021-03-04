Болбат: Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение в 1/4 финала Кубка Украины от "Агробизнеса" в овертайме (0:1) .

"Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы. Сложный момент для нас. Хотели выиграть. В кубковых матчах всегда очень сложно", - сказал Болбат.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "Агробизнес" встретится с киевским "Динамо".