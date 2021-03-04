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Болбат: Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы

Кубок Украины
(1 голосов)

Шахтер выдает не лучший отрезок

Болбат: Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы

ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение в 1/4 финала Кубка Украины от "Агробизнеса" в овертайме (0:1).

"Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы. Сложный момент для нас. Хотели выиграть. В кубковых матчах всегда очень сложно", - сказал Болбат.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "Агробизнес" встретится с киевским "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
04.03.2021 в 19:29
Трудно придумать для вас кого либо,что бы вам было легко.
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