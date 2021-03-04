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Болбат: Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы
Шахтер выдает не лучший отрезок
ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Надо принять эту ситуацию и переключиться на чемпионат и Лигу Европы. Сложный момент для нас. Хотели выиграть. В кубковых матчах всегда очень сложно", - сказал Болбат.
Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "Агробизнес" встретится с киевским "Динамо".
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
04.03.2021 в 19:29
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