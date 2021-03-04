Президент Агробизнеса: Премиальные за Шахтер везу лично на автобусе в Волочиск

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий в интервью ТК "Футбол" поделился своими эмоциями после победы над "Шахтером" в 1/4 Кубка Украины (1:0).

"Невероятные эмоции. Я очень счастлив, что наша команда победила клуб мирового уровня. Мы все понимаем, что такое "Шахтер", сколько у них трофеев. Я очень рад, что у нас есть такая команда и что наши ребята показали прекрасную игру. У них уже и ноги сводили, но они боролись до конца.

Премиальные конечно же будут и я, как всегда, везу их лично на автобусе в Волочиск", - сказал Собуцкий.