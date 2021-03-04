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Президент Агробизнеса: Премиальные за Шахтер везу лично на автобусе в Волочиск

Кубок Украины
(5 голосов)

Агробизнес сенсационно выбил из Кубка Шахтер

Президент Агробизнеса: Премиальные за Шахтер везу лично на автобусе в Волочиск

fcab.com.ua

Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий в интервью ТК "Футбол" поделился своими эмоциями после победы над "Шахтером" в 1/4 Кубка Украины (1:0).

"Невероятные эмоции. Я очень счастлив, что наша команда победила клуб мирового уровня. Мы все понимаем, что такое "Шахтер", сколько у них трофеев. Я очень рад, что у нас есть такая команда и что наши ребята показали прекрасную игру. У них уже и ноги сводили, но они боролись до конца.

Премиальные конечно же будут и я, как всегда, везу их лично на автобусе в Волочиск", - сказал Собуцкий.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "Агробизнес" встретится с киевским "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (16)
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TarasLviv2019 (LVIV)
04.03.2021 в 22:04
Ці журналіст, як щось напишуть)) він сказав, що приміальні будуть і ОСОБИСТО везе команду автобусом. Буде шофером. І все.
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0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
04.03.2021 в 20:56
Чёрный нал автобусом завозит, без налогов и сборов разных.
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
04.03.2021 в 19:46
Цих горе президентів часто показують по tv, вони з vip лож споглядають за своїми іграшками. Боги з олімпу, накрали грошенят.
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0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
04.03.2021 в 20:42
Той поки не накрав з бюджетів. Не пускають місцеві царьки до корита. Печуть хліб і все інше. Поки вистачає своїх грошей без додаткових спонсорів. Стадіон не дають ті ж царьки (особливо місцевий депутат ВР) добудувати/розбудувати. Далі не для реклами чи то хвалити (мені він паралельний), а так до відома: Собуцький постійно грає і любить грати не для піару з простими людьми із заводу і з міста футбол у Волочиську. Просто збираються і грають. Хоча характер важкий. Який інший президент ПЛ або першої ліги ще грає футбол...
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2021 в 18:47
какой маршрут?
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+2
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 18:41
лапоть, команде верни ее нормальное историческое название, Збруч. а не это куй пойми что
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+6
-4
Cerega15 (Kherson)
04.03.2021 в 19:03
Кто платит деньги - тот заказывает музыку, как всегда. С другой стороны пусть лучше будут Агробизнесом, чем без нормального финансирования.
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+4
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
04.03.2021 в 19:45
Ще у кінці 60-х були такі футбольні команди як Ревтруд Тамбов та Котлостроітєль Бєлгород. Так що Агробізна ще більш-менш.
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+3
-1
MILANELLO32 (Александрия)
04.03.2021 в 18:24
а чего не на електричке?))))) Так же дешевле и премиальных больше можно дать))
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+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 18:43
до Хмельницкого на собаке, а оттуда - на спринтере на бляхах до Волочиска
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+7
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.03.2021 в 18:23
А як можна бути президентом клубу і відлученим довічно від футболу одночасно?
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+5
0
stef (Ужгород)
04.03.2021 в 18:44
Особливості українського футболу!!!
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+4
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.03.2021 в 18:48
Ми ж не знаємо, який у нього запис в трудовій. Може там так і написана офіційна посада: "довічно відлучений президент клубу".
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 18:09
просто у него нет личного транспорта, такси - дорого, на автобусе (общественным транспортом) - нормально
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+4
-1
sergkir
04.03.2021 в 17:58
Не пойму в чём прикол! Президент везёт премиалку на автобусе!!!Надо везти на камазе)
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+4
-1
ukatan (Харьковская обл.)
04.03.2021 в 17:57
Ого!!! Целый автобус премиальных! В меньший автомобиль похоже не помещались. Неплохо наши "маленькие" клубы живут!
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+6
0


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