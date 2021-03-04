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Почему Шахтер проиграл команде Первой лиги? Халат Милевского #17
Чемпион в кризисе
Фото - Халат Милевского
Проект "Халат Милевского" снова с вами. Прошедшие матчи кубка Украины получились достаточно интересными и мы не могли пройти мимо.
Александр Рыженко и Георгий Грошев обсуждают последние матчи среды. Вновь критикуем "Шахтер", хвалим "Колос", "Верес" и особенно "Агробизнес", обсуждаем определенный фарт "Динамо" и тотальное невезение "Днепра-1". Одним словом, говорим обо всем самом интересном.
Тайм-коды:
- 00:00 - Будущее Луиша Каштру
- 01:34 - У "Шахтера" очень много проблем
- 09:10 - Руководство "Шахтера" тоже виновато
- 12:56 - Хвалим "Верес" и "Агробизнес"
- 15:36 - Как можно играть в УПЛ без своих стадионов?
- 19:29 - "Динамо" снова сыграло не идеально
- 22:52 - Хвалим "Колос"
- 24:46 - Разбираем работу судьи
- 26:07 - "Колосу" временами не хватает класса
- 28:26 - "Динамо" временами везет при Луческу
- 32:00 - У "Вереса" украли один гол
- 33:19 - "Заря" была выше классом
- 39:25 - "Днепр-1" должен был проходить "Александрию"
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