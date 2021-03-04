Почему Шахтер проиграл команде Первой лиги? Халат Милевского #17

Проект "Халат Милевского" снова с вами. Прошедшие матчи кубка Украины получились достаточно интересными и мы не могли пройти мимо.

Александр Рыженко и Георгий Грошев обсуждают последние матчи среды. Вновь критикуем "Шахтер", хвалим "Колос", "Верес" и особенно "Агробизнес", обсуждаем определенный фарт "Динамо" и тотальное невезение "Днепра-1". Одним словом, говорим обо всем самом интересном.

Тайм-коды:

00:00 - Будущее Луиша Каштру

01:34 - У "Шахтера" очень много проблем

09:10 - Руководство "Шахтера" тоже виновато

12:56 - Хвалим "Верес" и "Агробизнес"

15:36 - Как можно играть в УПЛ без своих стадионов?

19:29 - "Динамо" снова сыграло не идеально

22:52 - Хвалим "Колос"

24:46 - Разбираем работу судьи

26:07 - "Колосу" временами не хватает класса

28:26 - "Динамо" временами везет при Луческу

32:00 - У "Вереса" украли один гол

33:19 - "Заря" была выше классом

39:25 - "Днепр-1" должен был проходить "Александрию"

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".