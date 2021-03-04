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Почему Шахтер проиграл команде Первой лиги? Халат Милевского #17

Кубок Украины
(4 голосов)

Чемпион в кризисе

Почему Шахтер проиграл команде Первой лиги? Халат Милевского #17

Фото - Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

Проект "Халат Милевского" снова с вами. Прошедшие матчи кубка Украины получились достаточно интересными и мы не могли пройти мимо.

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Александр Рыженко и Георгий Грошев обсуждают последние матчи среды. Вновь критикуем "Шахтер", хвалим "Колос", "Верес" и особенно "Агробизнес", обсуждаем определенный фарт "Динамо" и тотальное невезение "Днепра-1". Одним словом, говорим обо всем самом интересном.

Тайм-коды:

  • 00:00 - Будущее Луиша Каштру
  • 01:34 - У "Шахтера" очень много проблем
  • 09:10 - Руководство "Шахтера" тоже виновато
  • 12:56 - Хвалим "Верес" и "Агробизнес"
  • 15:36 - Как можно играть в УПЛ без своих стадионов?
  • 19:29 - "Динамо" снова сыграло не идеально
  • 22:52 - Хвалим "Колос"
  • 24:46 - Разбираем работу судьи
  • 26:07 - "Колосу" временами не хватает класса
  • 28:26 - "Динамо" временами везет при Луческу
  • 32:00 - У "Вереса" украли один гол
  • 33:19 - "Заря" была выше классом
  • 39:25 - "Днепр-1" должен был проходить "Александрию"

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск) Халат Милевского
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Комментарии (2)
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Footballfanua (Херсон)
04.03.2021 в 21:31
Юа-футбол, досить радіти виліту Шахтаря!!!
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waleo (Киев)
04.03.2021 в 20:30
даешь трусы Милевского,
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