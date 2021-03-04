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Белик: Шахтер сейчас играет однообразно и не представляет угрозы для соперников

Кубок Украины
(2 голосов)

У горняков проблемы в завершающей стадии

Белик: Шахтер сейчас играет однообразно и не представляет угрозы для соперников

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Новина українською

Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Белик поделился мнением о поражении "горняков" от перволиговского "Агробизнеса" (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

"Просто нереальные эмоции. Могу поздравить "Агробизнес", футболисты показали игру, они не только старались, но и показали класс. Могу сказать, что "Агробизнес" точно заслужил выход в полуфинал Кубка Украины.

Я получил большое удовольствие от игры, потому что команды играли в футбол. Да, одна команда искала счастье в контратаках, а другая много атаковала, но ничего не получалось.

Я не считаю, что "Шахтер" недооценил "Агробизнес". "Шахтер" хотел играть, хотел выиграть, но другой вопрос, как он играл? "Шахтер" сейчас однообразно играет и он не представляет какой-то угрозы для соперников. Они играют либо в мелкий пас, либо в дриблинг, у команды нет ни прострелов, ни ударов по воротам. Такое ощущение, что запретили бить издалека", - сказал Белик.

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
04.03.2021 в 19:34
Да не все так плохо - просто опытные игроки Шахты в полную силу играют далеко не с каждыми командами, вот с Ромой будет все нормально (думаю)
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