Белик: Шахтер сейчас играет однообразно и не представляет угрозы для соперников

Экс-нападающий донецкого " Шахтера " Алексей Белик поделился мнением о поражении "горняков" от перволиговского "Агробизнеса" (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

"Просто нереальные эмоции. Могу поздравить "Агробизнес", футболисты показали игру, они не только старались, но и показали класс. Могу сказать, что "Агробизнес" точно заслужил выход в полуфинал Кубка Украины.

Я получил большое удовольствие от игры, потому что команды играли в футбол. Да, одна команда искала счастье в контратаках, а другая много атаковала, но ничего не получалось.

Я не считаю, что "Шахтер" недооценил "Агробизнес". "Шахтер" хотел играть, хотел выиграть, но другой вопрос, как он играл? "Шахтер" сейчас однообразно играет и он не представляет какой-то угрозы для соперников. Они играют либо в мелкий пас, либо в дриблинг, у команды нет ни прострелов, ни ударов по воротам. Такое ощущение, что запретили бить издалека", - сказал Белик.